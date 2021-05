Dømt nord og ned – nå er de tre kamper fra Premier League

– Vi får kanskje aldri oppleve det igjen, men det er greit. Jeg har fått sett laget mitt spille i Premier League! Vi slo Manchester United, vi slo Liverpool. Vi viste alle de store klubbene at det er mulig. Det var en fantastisk sesong, som ingen i denne byen vil glemme.

Knut Skogstad. Foto: Privat

Det er tidlig på 2000-tallet. Jeg sitter i en ganske sliten taxi i den gamle gruvebyen Barnsley, nord i England. Jeg er her for å se laget mitt spille.

Mannen bak rattet er i 60-årene, dialekten er så bred at jeg nesten sliter med å skjønne hva han sier. Det vi si: Først sier han ikke så mye. Men når han forstår at jeg er her for fotballen, blir han superengasjert. Og som vanlig når man snakker fotball i Barnsley, dreier det fort inn mot Premier League og den ene sesongen klubben har hatt der: Tilbake i 1997/1998.

Det viser seg at sjåføren min er en av veldig mange som mistet jobben da gruvene ble lagt ned på 80-tallet. Siden har det ikke vært spesielt mye å juble for i Barnsley. Mye er grått og trist, med dårlig levestandard for mange. Da blir suksess på fotballbanen ekstra viktig, ekstra verdifullt.

Nå står det om gullbilletten

Jeg kommer på møtet med denne taxisjåføren når jeg sitter og følger resultatene i årets Championship-innspurt, Reading møter Swansea. Reading må vinne for å henge med i kampen om en playoff-plass. De spiller uavgjort. Med det er Barnsley i playoffs.

Nå er stemningen i byen skyhøy. To serierunder gjenstår. Så er det klart for tre kamper som står om den virkelige gullbilletten: Opprykk til Premier League.

Det kommer etter mange tøffe år for klubben. To år etter Premier League-sesongen var Barnsley i playoff-finalen mot Ipswich. På Wembley. Jeg var der og så laget tape 2-4 Så startet nedturen. Økonomien sviktet, spillere forsvant. På et tidspunkt spøkte det for hele tilværelsen for klubben med røtter tilbake til 1887.

Redningen ble en mann ved navn Patrick Cryne. Oppvokst i Barnsley, etter studiene gründet han et IT-selskap og solgte senere aksjer for nesten en halv milliard kroner. Han pløyde noen av pengene inn i klubben, da klokken virkelig var fem på tolv.

Det ble starten på bedre tider. Det har også blitt jobbet veldig bra med talentutvikling. John Stones er en av dem som har gått gradene gjennom akademiet, før han ble solgt videre.

Fotballklubben er limet i veldig mange engelske byer og lokalsamfunn, Barnsley er på ingen måte noe unntak her.

Overlevde med et nødskrik

Barnsley har spesialisert seg på å hente spillere fra lavere nivå, utvikle dem – så selge videre. Det gir kanskje ikke umiddelbart den store, sportslige suksessen. Men det holder skuta flytende.

De har også rendyrket spillestilen, med høyt press og stor innsats. Spillerne som har blitt rekruttert må passe inn der. Økonomistyringen har vært stram i mange år. Barnsley har ikke levd over evne, på lengre sikt er nok ikke det så dumt…

I fjor overlevde klubben i Championship med et nødskrik, etter en fantastisk sluttspurt og det faktum at Wigan fikk poengstraff.

Fire poeng på syv kamper

Før denne sesongen startet, var Barnsley tippet på nedrykksplass av nesten alle eksperter. Det ble ikke bedre da manager Gerhard Struber forsvant i oktober, til ny jobb som trener i New York Bulls.

Inn kom Valerien Ismael. En tidligere forsvarspiller, han har blant annet spilt for Bayern München og Crystal Palace. Noen år som trener bak seg, men det var ikke mange i Barnsley som hadde hørt om ham.

Det er nok ikke helt feil å si at forventningene var ganske lave i starten…

Syv kamper ut i sesongen og fire poeng var fasiten da Ismael startet i jobben. Akkurat da var oddsen 500/1 på at Barnsley ville komme til playoffs. Satte du derimot penger på nedrykk, fikk du ikke mye tilbake.

Valerien Ismael kom inn i oktober og har fått sin del av æren for en enorm snuoperasjon. Fra dumpekandiater - til en plass i playoffs. Hardt arbeid preget hans egen spillekarriere, det har han også prentet inn i Barnsley-spillerne. Foto: KEITH TURNER/Barnsley FC.

Noe som er større enn deg selv

Jeg har fulgt Barnsley i snart 25 år. Vært på mange kamper, både i Championship og League One. Ja, jeg rakk også én kamp den sesongen Barnsley var i Premier League.

Jeg har vært på playoff-finaler på Wembley og Millennium i Cardiff. Og jeg har vært på bortekamp mot Port Vale. En opplevelse, det også!

Hva er det egentlig som gjør engelsk fotball så fascinerende? Det har jeg grublet mye på. Mest av alt tror jeg det er det faktum at fotballen er en så viktig del av både kulturen og dagliglivet for så mange på balløya. Det handler om tilhørighet og stolthet. Noe som er større enn deg selv. Og om drømmer. I et sted som Barnsley kommer det godt med noen ganger.

Det har vært stille på Oakwell Stadum i år, som det har vært på alle andre engelske stadioner. Men i normale tider er dette et sted preget av svært dedikerte tilskuere Foto: Mark Cosgrove/News Images/Barnsley FC.

Bytter hele angrepsrekken

Men hva er det som har skjedd med Barnsley i år? Jo, akkurat det som gjør fotball så bra. Alt er mulig – hvis du bare tror nok på det og jobber hardere enn alle andre.

Valerien Ismael kom inn og gjorde smarte grep, stilte krav. Barnsley har spilt med høyt press i flere år. Ismael tok det et godt hakk videre. Han har også utnyttet muligheten for fem innbyttere optimalt. Ikke sjelden har han byttet hele angrepsrekken på én gang, litt ut i andreomgangene. Ikke på grunn av frustrasjon over dårlig spill. Nei, her handler det om å overraske og overrumple motstanderen. Og få inn friske bein som kan løpe mer.

«Benken vil vinne kampen for oss», skal være mantraet hans i garderoben i pausene. Det handler om å bygge tro og tillit til at det er mulig.

Tap for Chelsea i FA Cupen tidligere i år ble på mange måter et vendepunkt for Barnsley. De gikk videre til å vinne åtte kamper på rad i Championship. Foto: NTB Scanpix.

Dominerte mot Chelsea

En stall bestående av spillere hentet fra lavere ligaer (som regel gratis) har blitt til et solid og velsmurt kollektiv. De har en av ligasystemets laveste snittaldere, så vidt over 23 år. De tjener mindre enn nesten alle andre i Championship. Men for noen kamper de har levert!

Interessant nok ble et tap viktig for sesongen. Barnsley møtte Chelsea i FA Cupen. Tuchel hadde akkurat tatt over. Barnsley dominerte store deler av kampen, men klarte å ikke å score. Det gjorde Chelsea, det endte 1-0 til dem.

– Barnsley har vært utrolig godt organisert. De har vært strålende å se på. sa tidligere Manchester City-spiller Micah Richards underveis i kampen.

Gjett om han skaffet seg mange venner i Barnsley med den uttalelsen.

Nervepirrende øyeblikk

Ismael og spillerne hans klarte å snu tapet til noe positivt. Når de i perioder spilte ut Chelsea, da var det vel ingen grunn til å frykte noen av de andre lagene i Championship?

De gikk i gang med en lang seiersrekke. Etter å ha valset over QPR i London, beskrev en av fansen deres Barnsley-laget som en bisverm, med 10 spillere som var overalt, hele tiden. Intensiteten var enorm. Fotballen var kanskje ikke alltid like pen å se på. Men det gjelder å bruke de styrkene man har – og kamuflere svakhetene. Slik sett minner Barnsley anno 2021 ikke så rent lite om Drillos legendariske landslag. Stramt organisert, full innsats, kontant og effektivt.

Samtidig er det mange nervepirrende øyeblikk. Ikke minst når backrekken står i så høyt press at en pasning inn i bakrom kan bli livsfarlig. Men – da er keeper Brad Collins ute og spiller sweeper.

De to foregående sesongene var han på lån i Forest Green Rovers og Burton. Nå er han i i likhet med resten av dette laget tre kamper fra Premier League.

Før fjorårs-sesongen hadde svært få Barnsley-spillere vært på et så høyt nivå som Championship. De overlevde med en nødskrik, i år har det unge laget løftet seg veldig mange hakk. Til høyre kaptein Alex Mowatt som er lagets viktigste spiller. Foto: KEITH TURNER / Barnsley FC.

Oppleve mirakelet, igjen?

Brentford, Bournemouth og Swansea er de andre lagene i årets playoff. Større klubber, med mer ressurser. Brentford kjøpte en spiller for 10 millioner pund i år. Barnsleys dyreste spiller gjennom tidene kostet 1,5 millioner pund. Og det var tilbake i 1997…

Diktsamling om et år i Premier League? Ja, det er mulig! Her er det engasjemt og sterke følelser.

Da Barnsley var i Premier League holdt de seg med sin egen klubbpoet. Ian McMillan heter han og skrev bok om sesongen. Her er noen linjer fra da opprykket ble sikret:

And a town that has been beaten, and left for dead, has a smile on its lips, and a song in its head.

Kan det holde helt inn? Jeg vet ikke, men jeg håper det. Alt er som kjent mulig i fotball. Og jeg unner laget, fansen, vennene jeg har fått i Barnsley og hele denne byen all mulig suksess.

I kjølvannet av Super League-fadesen, trenger fotballen historier som denne. Penger kan ikke alltid kjøpe deg suksess. Noen ganger kommer du langt med drømmer og veldig mye hardt arbeid.

Og da får kanskje min venn taxisjåføren også oppleve mirakelet, en gang til.