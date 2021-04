Dette krever utelivsbransjen nå: – Vi må få folk tilbake i jobb

Tirsdag ettermiddag holder byrådsleder Raymond Johansen pressekonferanse om gjenåpningen i Oslo. Mandag antydet han at smittesituasjonen åpner for en gradvis og kontrollert gjenåpning av hovedstaden.

Det er kjærkomment nytt for koronatrøtte Oslo-borgere, og kanskje særlig for serveringsbransjen. Det er nå 197 dager, altså over et halvt år, siden de sist kunne servere alkohol.

Kjetil Johnsen, som er medeier av stedet Vespa & Humla, har store forventninger til Johansens pressekonferanse.

– Jeg forventer at vi får høre en klar plan om gjenåpningen. Jeg håper vi kan åpne for uteservering i løpet av mai, kanskje med alkohol, sier Johnsen til TV 2.

Byrådsleder Raymond Johansen sier det er forsvarlig med en gradvis gjenåpning av hovedstaden. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Tøff bransje

Bareieren forteller at drømmen ville vært å kunne holde åpent med de smitteverntiltakene som gjaldt frem til november, hvor man gjester kunne nyte både mat og alkohol innendørs og utendørs.

– Vi må få ansatte tilbake i jobb, så vi kan få hjula i gang og få litt inntekt. Det er vanskelig nok å drive et utested uten smitteverntiltak, dette er det veldig tøff bransje, sier Johnsen.

Han påpeker at selv om det vil bli krevende å åpne med restriksjoner, har Vespa & Humla nå ikke noe annet valg.

– Det er frustrerende å gå arbeidsledig. Mange av våre ansatte er dårlig råd, noen av dem er studenter og er nødt til å låne penger av foreldrene sine. I tillegg har også bedriften dårlig råd, forteller Johnsen.

Dersom Raymond Johansen og bystyret nå tillater en gradvis gjenåpning, vil Vespa & Humla ha nok av ting å ta tak i.

– Det er vanskelig å åpne over natta. Vi trenger none uker på å innkalle ansatte, kjøpe inn varer og forberede oss til åpning. Men vi er klare, avslutter Johnsen.

- Klare til å åpne

Der hvor Johnsen er håpefull, stiller bransjeorganisasjonen Virke tydelige krav til bystyret og Raymond Johansen. Virke opplyser til NTB at organisasjonen har store forventninger til at det vil komme en plan for gjenåpningen. Organisasjonen skal onsdag i møter med byrådet om dette.

– Butikker, serveringssteder og treningssentre er klare til å åpne opp under strenge smitteverntiltak, men trenger å vite hva de skal forholde seg til, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Oslo har det siste døgnet registrert 141 nye smittetilfeller, noe som er det 13. døgnet på rad med under 200 smittetilfeller.

To hovedkrav

Virke har to hovedkrav: Uteservering bør det åpnes opp for snarlig, og butikkene trenger en tydelig avklaring på når de kan åpne.

– De strenge tiltakene i Oslo gir utilsiktede konsekvenser, som store ansamlinger i parker. Uteservering med godt regulerte smittevernrutiner bør gi minst like godt smittevern som det å samles i grupper i parker, sier Kristensen.

– Vi forventer at det kommer en tydelig avklaring på når butikkene kan åpne. Heller strengt enn stengt, mener vi. Dette handler om å redde arbeidsplasser i en by med en allerede veldig høy ledighet, sier Virke-sjefen.

Johansen: Kan gradvis gjenåpne

Til Aftenposten har byrådsleder Johansen sagt at det er vanskelig å gi næringen klare planer for en gjenåpning, ettersom pandemien er uforutsigbar.

– Så lenge smittetallene fortsetter å synke, antallet innlagte ikke er for høyt og andelen vaksinerte stiger, mener vi at det nå er forsvarlig å starte en gradvis og kontrollert gjenåpning, sa Johansen til Aftenposten.

Olav Thon Gruppens visekonsernsjef Ole-Christian Hallerud sier butikkbransjen er i krise.

– Vi håper at vi får beskjed om at vi får åpne igjen. Nå er smittetallene så lave, og detaljhandelsnæringen har lidd nok. Vi mener at tiltakene ikke står i forhold til de negative effektene vi har nå. Det er fullstendig krise, og den ene butikken etter den andre går konkurs, sier han til Avisa Oslo.