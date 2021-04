Politiet: Dette var Tom Hagens rolle

I dag, 28. april 2021, er det nøyaktig ett år siden Tom Hagen ble pågrepet av den spesialtrente Delta-styrken, mens han var på vei til jobb.

18 måneder etter at kona Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra parets hjem i Lørenskog, ble Hagen siktet for drap eller medvirkning til drap.

Politiet mener at han har fingert kidnappingen og villedet etterforskerne. Hagen selv har hele tiden nektet straffskyld og enhver innblanding i saken.

STO IGJEN: Hagen ble stoppet mens han var på vei til jobb og geleidet vekk av politiet. Bilen hans ble stående igjen i gata og senere tauet vekk. Foto: TV 2 tipser

Nå viser nye opplysninger i boken «Lørenskog-mysteriet», skrevet av TV 2-journalistene Magnus Braaten og Kenneth Fossheim, hva politiet mener har vært Tom Hagens rolle.

Der kommer det blant annet frem at politiet mener det er sannsynlig at Hagen har bidratt med vasking og rydding av åstedet før han varslet politiet om at kona var borte.

Siste livstegn

31. oktober 2018, klokken 09.14, parkerte Tom Hagen sin grå stasjonsvogn utenfor arbeidsplassen på Futurum Næringspark.

ARBEIDSPLASS: I Futurum Næringspark ligger Tom Hagen Eiendom der Tom Hagen hadde sin arbeidsplass. Foto: Frode Sunde / TV 2

På samme tidspunkt, bare noen kilometer unna, snakket kona Anne-Elisabeth Hagen med sønnen på telefon.

Det var siste gang noen hørte fra henne.

I tidsrommet mellom klokken 09.16 og 10.15 mener politiet at en eller flere gjerningspersoner har tatt seg inn i huset og angrepet Anne-Elisabeth Hagen.

SAVNET: Ingen har sett eller hørt noe fra Anne-Elisabeth Hagen siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

Politiet etterforsket lenge saken som en bortføring med økonomisk motiv, men i juni 2019 endret politiet sin hovedhypotese til at 68-åringen mest sannsynlig er drept.

For nøyaktig et år siden tok saken nok en dramatisk vending. Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drapet på kona.

Han nekter straffskyld og sier at han var på jobb i det aktuelle tidsrommet.

Rollen som «bestiller»

Politiet har brukt mye tid på å undersøke alle Tom Hagens bevegelser den dagen.

De mener flere bevis tilsier at Hagen var på jobb da kona forsvant. Likevel mener politiet at han har vært involvert i den kriminelle handlingen.

UNDERSØKER: Politiet har gjort flere undersøkelser på Hagens arbeidsplass. Foto: Frode Sunde / TV 2

I boken «Lørenskog-mysteriet», som gis ut av Gyldendal forlag i mai, kommer det frem nye opplysninger om hva politiet mener Hagen har gjort.

Da politiet i fjor sommer gikk til retten i forbindelse med en begjæring om ransaking av Hagens hytter, mente de det var mest sannsynlig at Hagen hadde en rolle som bestiller av drapet på kona, står det i boka.

Politiet mente det var sannsynlig at en eller flere medhjelpere kan ha begått ugjerningen på oppdrag fra Hagen mens han selv var på jobb.

– Vasket, ryddet og rigget

I tillegg mente politiet at Hagen også hadde en rolle på selve forsvinningsdagen.

I boken kommer det frem at politiet mente det var grunn til å tro at Hagen hadde vært med på å vaske, rydde og rigge åstedet etter at han kom hjem fra jobb.

Hagen dro fra arbeidsplassen rundt klokken 13.30. Da hadde han flere ganger forsøkt å ringe Anne-Elisabeth Hagen uten å få svar. Han har i ettertid forklart at årsaken til at han ringte var at de skulle avklare detaljene rundt en mulig tur til hytta på Kvitfjell.

Hjemme i Sloraveien har Hagen forklart at han fant et brev på en rød stol i gangen. Der stod det at kona hans var bortført, og at han måtte betale ni millioner kroner i kryptovalutaen monero for å få henne hjem igjen.

HJEM: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra familiens hjem i Sloraveien 4. Foto: Frode Sunde / TV 2

Klokken 14.08, drøyt en halvtime etter at han kom hjem, ringte Tom Hagen til politiet for å fortelle om trusselbrevet og kona som er borte.

Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere detaljene som kommer frem i boken.

– Politiet ønsker ikke å kommentere mistankegrunnlag, eller politiets vurdering av ulike teorier og mulige hendelsesforløp underveis i en pågående etterforskning, sier påtaleansvarlig Gjermund Hanssen.

– Ikke et fnugg av bevis

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, reagerer sterkt på opplysningene som blir presentert om Hagens rolle på forsvinningsdagen.

– Etter min mening er det ikke et fnugg av bevis i sakens dokumenter for at Tom Hagen har utført medvirkningshandlinger som vasking, rydding eller rigging av åstedet, sier Holden til TV 2.

INGEN BEVIS: Hagens forsvarer mener det ikke finnes bevis på at Hagen har gjort noe med åstedet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Holden understeker at Hagen hele tiden har nektet straffskyld, og at han var på jobb i det tidsrommet politiet mener kona forsvant.

– Han har således ikke noen rolle i saken utover å være et vitne, sier Holden.

Medhjelpere

Dersom politiet mener Hagen har bestilt drapet på kona, må han ha hatt en eller flere medhjelpere som kan ha gjennomført ugjerningen mens han var på jobb.

Hvem som eventuelt kan ha hjulpet Hagen, er noe politiet har brukt mye tid på å etterforske.

– Det er selvfølgelig et naturlig spørsmål i etterforskningen, tatt siktelsen i betraktning og den informasjonen vi har, sa politiadvokat Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt til TV 2 i mars.

Politiet har hittil pågrepet én annen person i saken. 7. mai 2020 ble en mann i 30-årene fra Østlandet pågrepet av politiet.

Mannen, som senere har blitt kjent som «kryptomannen», ble først siktet for drap eller medvirkning til drap. To dager senere ble siktelsen endret til medvirkning til frihetsberøvelse.

Politiet mener mannen har spilt en rolle som medvirker i Lørenskog-saken, men mannen i 30-årene har hele tiden nektet straffskyld.

– Min klient er like tydelig i dag som han var i sitt første avhør, på at han ikke har noe med dette å gjøre, sa mannens forsvarer, advokat Dag Svensson, til TV 2 i starten av april.

Etterforsker fortsatt

Politiet har brukt store ressurser på å etterforske saken, og fremdeles jobber omkring 30 etterforskere på fulltid.

Det er foreløpig ikke tatt ut tiltale mot Hagen, og politiet har allerede signalisert at de ikke blir ferdig med å etterforske saken før sommeren.

Politiet mangler fortsatt svar på flere sentrale spørsmål i saken. Det er fortsatt usikkert hvem som skrev trusselbrevet Tom Hagen fant i gangen i Sloraveien, samt hvem som har stått bak kryptokommunikasjonen.

Det har også blitt gjort en rekke undersøkelser for å finne ut hvem som kjørte den såkalte 08.56-bilen, som kjørte like ved huset til Hagen-ekteparet kort tid før Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

I tillegg jobber politiet med å finne ut av hvem som kan ha vært de eventuelle medvirkerne til ugjerningen.