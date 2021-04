Slik skal den radioaktive spøkelsesbyen bli et turisteldorado

Mandag hadde det gått 35 år siden den verste atomkraftulykken i verdenshistorien.

Etter at Reaktor 4 eksploderte i Tsjernobyl 26. april i 1986, ble 31 drept umiddelbart og enorme mengder radioaktive partikler lekket ut i atmosfæren.

Nå foreslår Ukrainas kulturminister å innlemme Tsjernobyl på verdensarvlista.

Reuters skriver at kulturministeren, Oleksandr Tkachenko, vil gi atomkraftverket selskap med helleristningene i Alta, Rjukan, Den kinesiske mur, Grand Canyon, Galapagos-øyene og The Great Barrier Reef.



– Å sette Tsjernobyl på UNESCOs verdensarvliste er det første og viktige steget mot å gjøre dette fantastiske stedet til et unikt reisemål for hele menneskeheten, sier Tkachenko.

NATUREN TAR OVER: Et oversiktsbilde over Pripyat tatt 15. april i år som viser alle de forlatte bygningene 35 år etter katastrofen. Foto: Efrem Lukatsky/AP

I 2016 begynte arbeidet med å plassere en 108 meter høy og 275 meter bred stålkuppel over den ødelagte reaktoren for å beskytte omgivelsene fra ytterligere stråling.

På innsiden av kuppelen jobber roboter nå med å ta fra hverandre reaktoren, og ifølge AP har myndighetene nå fått en «ny optimisme rundt sonen».

BYGGES INN: Arbeidere i sving med å legge Reaktor 4 under en stålkuppel for å beskytte omgivelsene fra ytterligere stråling Foto: Efrem Lukatsky/AP

Radioaktivitetsnivået i området er nå lavt nok til at turister kan besøke spøkelsesbyen, og turistene strømmet til området etter HBO-serien «Chernobyl» i 2019.

POPULÆRT: Turister spaserer gjennom Pripyat under en omvisning i 2019. Foto: Genya Savilov/AFP

– Dette er et sted med tragedie og minner, men det er også et sted hvor du kan se hvordan man kan overkomme konsekvensen av en global katastrofe, sier Ukrainas vise-miljøvernminister Bohdan Borukhovskyi til nyhetsbyrået.

RADIOAKTIVT: Den ødelagte reaktoren avbildet i 2013. Foto: Efrem Lukatsky/AP

Reuters skriver at Ukraina nå er i sving med å forberede en søknad til EU, i håp om å få satt Tsjernobyl på verdensarvlista.

– Vår turisme er unik, og dette er ikke et klassisk turistkonsept. Dette er et området for meditasjon og refleksjon, og et område hvor du kan se påvirkningen av menneskelig feil, men også menneskelig heltemot som retter opp i det, sier Borukhovskyi.