Mener politiet skjuler noe etter at Andrew Brown Jr. ble drept: – Han ble henrettet

Politibetjenten skulle utlevere en ransakelsesordre da skyteepisoden fant sted i byen Elizabeth, Nord-Carolina.

Det er ikke kjent hva ransakelsesordren gjaldt, og myndighetene har vært sparsomme med å dele detaljer om skyteepisoden.

Ifølge et øyenvitne ble Andrew Brown Jr. (42) skutt mens han forsøkte å kjøre unna politiet, som avfyrte flere skudd mot mannen. Bilen skrenset ut av Browns oppkjørsel før den traff et tre, ifølge en nabo av mannen.

Demetria Williams løp ut da hun hørte et skudd, hvor hun observerte politiet avfyre flere skudd mot bilen.

– Da de åpnet døren var han allerede død, sa Williams til Associated Press.

Hevder han ble skutt i bakhodet

Bilen, som ble fjernet fra åstedet av politiet, skal ha hatt flere kulehull og en knust bakrute.

– Jeg tror ikke politibetjentene gjorde det fordi utgjorde en trussel. Han forsøkte å komme seg unna, forteller Williams.

En bistandsadvokat av familien til Brown Jr., Harry Daniels sier til CBS News at Brown ble skutt bakhodet. Daniels krever at de involverte politibetjentene blir arrestert med en gang.

BER OM VIDEOBEVIS: Bistandsadvokat Chantel Cherry-Lassiter har sett en av politiets videoer av episoden som endte med at Andrew Brown Jr. ble drept. Hun ber politiet offentlig gjøre alt av video de besitter av hendelsen. Foto: Travis Long / AP / NTB

Fikk se politiets video

Mandag fikk Brown Jr.s familie og deres bistandsadvokat se deler av videoen fra kroppskamereat som var festet på politikonstabelen som skjøt.

– Videoen viser at han ble henrettet. Han strakk seg ikke etter noe, han var ikke borti noe og han kastet heller ikke noe, sier familiens advokat, Chantel Cherry-Lassiter til CNN.

Hun fortalte pressen at videoen familien fikk se var 20 sekunder lang og at den viser at Brown Jr. sitter stille og rolig i bilen med hendene på rattet.

Etter det skal han ha satt bilen i revers og rygget ut av oppkjørselen. Mens han gjorde det ble han skutt av politiet.

Familiens bistandsadvokat er kritisk til at familien ikke fikk tilgang til å se flere enn en video, ettersom det angivelig skal ha vært opp mot åtte politibetjenter på stedet da skytingen fant sted.

– Vi fikk se litt bevis, men det var ikke nok for oss, sa Brown Jr.s sønn Khalil Ferebee.

Vanskelig å tyde

Mandag kom også politisjefen i det aktuelle politidistriktet Pasquotank County med en presseuttalelse.

– Denne tragiske hendelsen var raskt over og varte mindre enn 30 sekunder, sa lensmann i Pasquotank, Tommy Wooten i en uttalelse på Facebook.

POLITI: Mandag forklarte lensmannen Tommy Wooten og nestleder Daniel Fogg ved det lokale politidistriktet hvorfor politiets video av hendelsen ikke er offentliggjort. Foto: Pasquotank County Sheriff's Office / Reuters / NTB

Lensmannen sa også at det skal eksistere flere ulike videoer av hendselsen.

– Videoer fra kroppskameraer kan være rystende og noen ganger vanskelige å tyde. De forteller bare deler av historien, sa Wooten.

– Prøver å skjule noe

Skyteepisoden har gjennom helgen som var ført til store protester flere steder i USA. Flere har kritisert politiets håndtering av saken, og at de inntil mandag har latt være å kommentere saken.

– De prøver å skjule noe. De vil ikke at vi skal se alt, sier borgerrettighetsaktivisten Ben Crump til CNN.

Siden Brown døde forrige uke, har det vært store demonstrasjoner i byen der episoden fant sted, Elizabeth.

NORD-CAROLINA: Mandag marsjerte demonstrantene fredelig i gatene i Elizabeth. Foto: Travis Long / AP / NTB

Et av kravene demonstrantene kom med var at politiet skulle gjøre kroppskameravideoene – fra politibetjentene som var på åstedet da Brown Jr. ble drept – offentlig.