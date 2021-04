Det er kilder nær statsminister Boris Johnson som har bekreftet at han kom med denne kommentaren i fjor høst, rett etter at det var innført lockdown i landet for andre gang.

Utspillet kom under et møte statsministeren hadde med flere statsråder og folk i hans apparat i statsministerboligen.

– Jeg foretrekker hauger med lik over en ny lockdown i Storbritannia, siteres Johnson på av flere kilder overfor BBC, The Guardian med fler.

Konkret hvordan ordlyden i utspillet var er litt uklart.

The Guardian skriver at Johnson sa: «no more fucking lockdowns – let the bodies pile high in thousands». Det samme gjør tabloidavisen The Daily Mail.

Johnson: «Søplete» påstander

Statsministeren selv har nektet for å sagt dette. BBC skriver at Johnson omtaler anklagene som «fullstendig søplete».

Den konservative politikeren Michael Gove tok mandag Johnson i forsvar.

– Jeg var på møtet med statsministeren og flere statsråder den ettermiddagen. Statsministeren tok avgjørelsen om å sette i verk en andre lockdown, noe han gjorde for å unngå en tredje lockdown, sa Gove han i underhuset.

– Dette er en statsminister som selv har vært på sykehus for intensivbehandling. Ideen om at han ville si noe slikt, synes jeg er utrolig. Jeg var i rommet og hørte aldri slik språkbruk, sa han ifølge The Guardian.

Avisen skriver at kilder de har snakket med, som også var til stede under møte, sier at Gove ikke hørte kommentarene selv. Kilden poengterer at statsråder som ikke hørte Johnsons kommentarer, bør la være å avvise dem så bastant.

Kritiseres

Lederen for Storbritannias nest største parti Labour, Keir Starmer krever at Johnson kommer med en offentlig uttalelse der han redegjør for kommentaren.

– Jeg ble veldig bekymret da jeg leste om dette. Først tenkte jeg på de som har mistet noen som står dem nær under denne pandemien, sa Starmer til Chronicle Live.

KRITISK: Labour-leder Keir Starmer er ikke nådig i sin omtale av Boris Johnsons omtalte koronautspill. Foto: Jessica Taylor / Reuters / NTB

Flere parlamentsmedlemmer har også krevet at Johnson går ut og beklager utspillet.

– Statsministeren vil heller se hauger med lik enn å handle etter vitenskapelige råd, men de er ikke bare lik. Det er snakk om mennesker og folks familiemedlemmer som er veldig savnet, sa Labour-politikeren Rachel Reeves.

Under press

Søndag kom Boris Johnsons tidligere rådgiver Dominic Cummings med krass kritikk av statsministeren.

Cummings, som selv er en omstridt figur, gikk av som den britiske statsministerens øverste rådgiver i desember. Et innlegg han la ut i en personlig blogg fredag, har skapt høye bølger i britisk politikk.

Her anklager han Johnson for å ha forsøkt å skaffe potensielt ulovlige donasjoner for å pusse opp den offentlig eide statsministerboligen i Downing Street.

BRENTE BROER: Dominic Cummings rolle som Johnsons øverste rådgiver gikk mot slutten i desember i fjor, har han den siste tiden kritisert statsministeren. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP / NTB

Cummings hevder også at statsministeren foreslo å blokkere en intern gransking av lekkasjer. Årsaken skal ha vært at den som ble utpekt som den ansvarlige, var en nær venn av Johnsons forlovede Carrie Symonds.

Johnsons kontor har avvist anklagene, og slår fast at alle donasjoner har blitt offentliggjort i tråd med regelverket, og at statsministeren aldri har blandet seg inn i granskningen av lekkasjer.