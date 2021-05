Helt nye Isuzu D-Max ble lansert i starten av året. Forrige generasjon kom i 2012, og har gjennomgått en rekke oppdateringer siden den gang. Den nye modellen er derimot langt mer enn en oppgradering – her er alt nytt.

– Siden lanseringen av nye D-Max har salget gått veldig bra. Isuzu er bilmerket med desidert størst salgsøkning i sitt segment,, sier salgssjef i Isuzu Norge, Steinar Dokken.

Nå er også de første Arctic Trucks-ombygningene ferdige.

Etterlengtet

Arctic Trucks er en av landets største leverandører av ombygninger og utstyr til firehjulsdrevne biler. De har bygget om D-Max siden 2012.

Til sammen det blitt levert ut 700 ombygde D-Max Arctic Trucks, og mange har ventet spent på den nye modellene. Nå er de første versjonene ferdigbygget.

– Arctic Trucks har vært en fantastisk samarbeidspartner for oss, og vi gleder oss til neste kapittel med helt nye Isuzu. Kvaliteten på ombygningene deres er svært bra. Resultatet er den tøffeste pickupen i klassen, mener Dokken.

Det er ingen tvil om at det ser ganske så tøft ut med den litt mindre AT 33-pakken, også.

To varianter

Isuzu Arctic-Trucks-sortimentet består av Arctic Trucks 33 og Arctic Trucks 35 – der tallene indikerer størrelsene på hjulene, målt i tommer.

AT33 er en enklere ombygning, og består av blant annet 20 mm heving, tilpasning av hjulhus, større hjul, hengerfeste, skvettlapper bak, nye felger og kalibrering av speedometer.

Arctic Trucks 35 er derimot en svært omfattende ombygning, og skreddersys for terrengkjøring under ekstreme forhold.

Daglig leder hos Arctic Trucks, Ørn Thomsen, forteller at det ligger svært mye jobb bak.

– Vi begynte planleggingen av den nye modellen av Isuzu AT35 allerede i oktober 2019. Planleggingsfasen går i korte trekk ut på å utforme det designet vi ville ha, og gjennomføre 3D-scanninger for å sikre kvaliteten. Før en Arctic Trucks settes ut på veiene, er den gjennom mange omfattende test-runder, sier Thomsen.

Ikke bare staffasje ...

Han legger til at ombygningen per Isuzu AT35 tar omtrent 70 arbeidstimer, og at det har gått med mange tusen timer til selve planleggingsfasen.

Ombygningen består av nye lakkerte skjermbreddere, større hjul, nye felger, tilpasning av hjulhus, avtagbart hengerfeste, skvettlapper foran og bak, nye stigtrinn, 40 mm mer heving, kalibrering av speedometer og momentnøkkel til dekkskift. 85 deler byttes ut eller legges til.

– Kort fortalt er resultatet høyere bakkeklaring, bedre veigrep og en bil som takler kjøring under alle forhold. Den ser ikke bare tøff ut – det er den også, sier Thomsen.

Slik ser det ut innvendig i nye Isuzu D-Max.

Utviklet i Norge

Isuzu Norge er mer enn fornøyd med resultatet av ombygningen av helt nye Isuzu.

– Arctic Trucks er representert over store deler av verden, men utviklingen av AT35 har skjedd i Norge. Modellen har blitt utviklet her, for resten av verden hvor Arctic Trucks er representert, sier Dokken. Han legger til at målsetningen for 2021 er å levere 200 Isuzu Arctic Trucks.

Stadig flere ønsker seg en Isuzu Arctic Trucks 35, og salget har gått over all forventning. Dersom man bestiller bil nå, kan man vente seg bil til høsten.

– Spekteret på kundelisten er svært bredt, og vi har alt fra håndverkere, kommuner, jegere, fallskjermhoppere, friluftsmennesker, forsvaret, politi og surfere på kundelisten. Et tips til norgesferien er å oppleve landet i en Isuzu Arctic Trucks med taktelt, sier Ørn Thomsen.

