Nektet å sjekke inn på karantenehotell – saken henlagt

I mars skrev TV 2 om Josef, som nektet å sjekke inn på karantenehotell.

Etter å ha varslet karantenehotellet om at de ikke trengte å holde av rommet hans, ble Josef oppringt av politiet, som ba ham om å stille til avhør.

Josef takket nei, og så ble det stille fra politiet. Inntil mandag 26. april.

Da ble Josef opplyst av politiet om at saken er henlagt etter bevisets stilling. Påtalemyndigheten mener dermed at det ikke finnes bevis som holder til en dom.

– Dette var som ventet, sier Josef til TV 2.

Josef stiller kun med fornavn i denne saken. TV 2 er kjent med identiteten hans.

Henleggelse

Josef fikk stor respons på et Facebook-innlegg, hvor han skrev om at han hadde unngått oppholdet på karantenehotell.

Han har lagt ved politiets henleggelse i et nytt Facebook-innlegg, hvor han skriver at han er glad for at saken er ute av verden.

– Det er også på en måte trist at saken ikke ble prøvd i retten, skriver han.

HENLEGGELSE: Dette skrivet bekrefter at Josef slipper straff. Foto: Skjermdump

Til TV 2 understreker Josef at han fremdeles ikke anbefaler folk å følge i hans fotspor.

– Jeg vet ikke hva slags omstendigheter andre befinner seg i, og vil heller ikke ta ansvar for det.

– Gi oss tillit!

Josef er fortsatt kritisk til karantenehotell, og karanteneopphold generelt.

– Karanteneoppholdet blir som en straff for de fleste. Det finnes tilfeller hvor det er den beste løsningen, men det begrenser friheten vår i alt for stor grad.

– Man blir internert uten mulighet til å klage. Derfor ønsket jeg at retten skulle prøve min sak, sier han.

Han sier videre at det finnes personer som lider mer av karantenereglene enn dem med bolig på begge sider av grensen, som for eksempel personer med familie eller kjæreste i utlandet.

– Den mentale belastningen for mange av dem har vært enorm. Nå må regjeringen begynne å lytte til både dem og oss. Gi oss den tilliten vi fortjener. Vi er med på dugnaden akkurat slik som alle andre, men noen må dessverre gjøre det alene og uten dem de elsker aller mest, sier Josef.

Karantenehotell

Ifølge et rundskriv som Justisdepartementet har sendt til politiet, skal ikke tvang benyttes mot reisende som nekter å dra på hotell. Men samtidig heter det at brudd på smittevernreglene kan straffes med bøter eller fengsel opp til seks måneder.

Ordningen med karantenehotell er omstridt, og flere har stilt spørsmål ved om den i det hele er lovlig.

Justisminister Monica Mæland (H) mener imidlertid at koronahotellordningen er nødvendig.

– Det begrenser importsmitten, og folk bor altså forskjellig, folk tolker reglene forskjellig, og noen lyver også både om hvem de er og hvor de skal. Så dette handler om å begrense importsmitten i en situasjon der vi ikke anbefaler noen å foreta unødvendige reiser, og hvor tiltaksbyrden på alle innbyggerne i landet vårt er enormt stor, har Mæland tidligere sagt til TV 2.

KARANTENEHOTELL: Justisminister Monica Mæland har måttet forsvare karantenehotellordningen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hun har heller ikke noe til overs for dem som mener at det er tryggere i eget hjem enn på karantenehotell.

– Jeg skjønner at noen mener at de burde hatt en helt spesiell behandling, men vi anbefaler nå ingen å foreta unødvendige reiser i en situasjon der tiltaksbyrden er enorm på alle, spesielt på sårbare grupper. Da må vi i alle fall ha kontroll på situasjonen med de som likevel velger å reise.

– Så er det jo sånn at det høres ut som en dom når man får lov til å tilbringe tiden på hotell. Man skal altså være på hotell, man skal ikke være sammen med andre enn sin egen husstand, og man skal foreta testing slik at vi andre vet at man ikke tar med seg smitte inn i landet, har justisministeren tidligere sagt.