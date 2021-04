Solbakken: – Aksjonene har skapt vrede og irritasjon

Men det er de negative han setter aller høyest.

– Jeg har fått veldig mange positive reaksjoner, og enda bedre er det at vi har fått en del negative reaksjoner fra myndighetene i Qatar og de som står ansvarlig, sier Solbakken når TV 2 møter ham hjemme i København.

– Har det kommet noe direkte til deg eller via NFF?

– Via menneskerettighetsorganisasjoner har vi fått meldinger om at aksjonene har nådd til det aller helligste og skapt vrede og irritasjon, sier landslagssjefen.

Ståle Solbakken og støtteapparatet markerte også. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Og ingenting gleder ham mer.

– Det er alltid et godt tegn. Da skjønner man at vi begynner å pirke på noe vi vet vil prege nyhetsbildet framover.

Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, har oppfattet de samme signalene fra Qatar som landslagssjefen.

I tillegg til Norge valgte også store fotballnasjoner som Tyskland og Belgia å markere for menneskerettigheter før sine kvalikkamper i forrige måned.

– Jeg vet at i et møte med mine kolleger, i Qatar-teamet vårt, har qatarske myndigheter gitt uttrykk for at de la veldig godt merke til markeringene under kvalikkampene, og at de ikke var fornøyde med dem. Og som jo er vanlig i sånne sammenhenger, sa qatarske myndigheter at dette ikke kommer til å hjelpe.

– Tror du det kan virke mot sin hensikt?

– Det tror jeg ikke. Vår erfaring er at positive endringer i Qatar har kommet gjennom press, og ikke small talk, sier Egenæs.

Venter flere markeringer

Solbakken forventer at markeringene mot VM-arrangøren vil fortsette i tiden som kommer, og bare tilta i styrke og omfang.

Mandag kveld ble det kjent at det danske fotballforbundet har forfattet et skarpt brev til FIFA der de krever kraftig bedring for migrantarbeidernes rettigheter.

De krever også at begge kjønn får inngang på stadionene, samt pressefrihet, ytringsfrihet og rett til å demonstrere. De vil også at Fifa gransker dødstallene i forbindelse med bygging av VM-arenaene. En artikkel i The Guardian i mars anslo at mer enn 6500 arbeidere har mistet livet i forbindelse med VM-forberedelsene.

Det norske fotballforbundet bekrefter overfor TV 2 at de også vil sende brev med likelydende budskap til FIFA.

– Og så har vi sagt at de kravene må være spesifikke, og det tror jeg vil bidra til at det blir tøffere og tøffere å stå imot, sier Solbakken.

Tror på varig endring

Amnestys generalsekretær mener FIFA sitter på nøkkelen.

– Det viktigste er at disse reformene som er gjort på papiret blir virkelighet. At folk får bytte arbeidsgiver når de vil, at de kan forlate jobben når de vil, at de ikke er avhengig av arbeidsgiver for å få arbeisdstillatelse, at de får lønna si og at den er i tråd med minstelønna. Alle er også opptatt av dødsfallene. Og det vi krever av myndighetene er at de undersøker hva som har skjedd med hver eneste migrantarbeider som dør, hvor de ikke vet årsaken, og bare sier at det skyldes naturlige årsaker eller hjertestans, sier Egenæs.

Han tror ikke nødvendigvis det blir slik som mange frykter, at når flomlyset etter VM slukkes vil alle eventuelle forbedringer som er oppnådd falle sammen.

Fordi Qatar ikke har tenkt å gi seg med VM 2022.

– Det man skal vite er at Qatar ikke har tenkt å slutte med dette når VM er over. De har en plan for hvordan de skal tiltrekke seg store møter, store idrettsarrangement og store events. Den planen heter MEISA, og står for meetings, events and international sports arrangements. Hvis vi kan opprettholde presset, og alle som skal legge møter og arrangementer til Qatar fortsetter å stille disse kravene, kan vi faktisk ha tro på at dette blir varige endringer, mener Egenæs.