Zidane kan bli historisk: – Bør diskutere om han er verdens beste trener

Tirsdag: Se Real Madrid - Chelsea kl. 20.30 på TV 2 og Sumo

Som spiller var han glitrende for Real Madrid, hvor han ble seriemester, cupmester og Champions League-vinner på begynnelsen av 2000-tallet.

Da Zinedine Zidane ble Real Madrid-trener i 2016, var det flere som var spente på om han kunne følge opp suksessen.

– Jeg brukte tre eller fire år på å gjøre meg klar til å bli trener, røper Zidane.

Franskmannen jobbet tett med både José Mourinho og Carlo Ancelotti, før han i 2014 tok over Real Madrids B-lag, Castilla. Halvannet år senere tok han over A-laget, og siden den gang har ting vært en eneste stor opptur, i alle fall i Champions League.

Zidane forteller at Ancelotti er en av hans inspirasjonskilder.

– Som Ancelotti sa til meg en gang: «Hvis du er så heldig å en gang vinne Champions League som hovedtrener, vil du se at det er noe helt unikt».

Tre Champions League-pokaler

Noen år senere er det få som vet det bedre enn Zidane selv.

Allerede før det hadde gått et halvt år var den første Champions League-pokalen et faktum, og 48-åringen stoppet ikke der.

Han gjentok bedriften både i 2017 og 2018, og ble med det historisk som den første manageren til å løfte den gjeve pokalen tre år på rad.

– Det er helt surrealistisk å få oppleve, konkluderte franskmannen da den tredje seieren var i boks.

Kun læremester Ancelotti har like mange. Zidane kan dermed bli den første hovedtreneren som vinner Champions League fire ganger, dersom han fører Los Blancos til topps i denne sesongens utgave.

– Real Madrid har en plikt til å vinne alt de kan, sier hovedpersonen selv.

Etter et kort sabbatsår, var Zidane tilbake i Real Madrid-manesjen forrige sesong. For første gang under franskmannens ledelse ble det ikke noen Champions League-pokal, da Manchester City ble for sterke i 16-delsfinalen.

– Har en fantastisk evne til å holde på humøret i garderoben

En som har fulgt Zidane tettere enn de fleste, er daglig leder i Real Madrids norske supporterklubb, Ruben Skjerping. Han beskriver favorittlagets sjef som en som har tilpasningsevne som kanskje sin fremste egenskap.

– Han er veldig tilpasningsdyktig, og kan få laget til å variere mellom å spille ballbesittende, og ligge bakpå og kontre. Han kan også bytte formasjoner, og variere mellom å spille tre og fire bak, så han har evnen til å overraske, sier Skjerping til TV 2.

Han trekker fram moralen i spillergruppa som en annen stor suksessfaktor.

– Han har en fantastisk evne til å holde på humøret i garderoben. Det er aldri noen som kritiserer han, selv ikke blant spillerne som sitter på benken. Han har alle spillerne på lag, og har full kontroll, sier Skjerping.

– Bør diskutere om han er verdens beste trener

I tillegg til vanvittige tre Champions League-pokaler, har Zidane klart å gjøre Real Madrid til et lag som stabilt kjemper i toppen av La Liga. Under Zidanes ledelse har det blitt to ligagull og en tredjeplass i de tre hele sesongene han har ledet laget.

– Det er faktisk ingen selvfølge i Real Madrid, slår Skjerping fast.

Likevel er det i Europa de hvite fra Madrid virkelig skinner under 48-åringens ledelse.

– Han får de alltid til å levere i de største kampene, og det han har fått til i Champions League skiller seg veldig ut. Det kan ha noe med auraen og personligheten hans å gjøre, og at han har vært gjennom det tidligere både som spiller og trener.

– Samtidig som han vinner store trofeer hver sesong, virker det som han fortsatt er under utvikling. Han får det meste ut av mannskapet sitt, og leverer hver sesong. Derfor mener jeg vi bør diskutere om han er verdens beste trener, avslutter Skjerping.

Aldri slått Tuchel

Felles for alle Zidanes Champions League-triumfer, er at Cristiano Ronaldo har vært en viktig brikke. Mannen med rekordmange 134 Champions League-mål beskriver sin tidligere sjefs påvirkning slik:

– Zidanes største kvalitet er hans evne til å tilføre spillerne en ro. Det var det vi trengte, og det tok oss fra 0 til 100.

Så gjenstår det å se om Zidanes ro er nok til å lede de hvite fra Madrid til deres fjerde finale i Europas gjeveste klubbturnering under hans ledelse. I veien står Chelsea og Thomas Tuchel.

Tuchel er faktisk den eneste manageren Zinedine Zidane har møtt minst tre ganger uten å slå. Tre av de fire kampene dem i mellom har endt uavgjort, mens Tuchel har slått Zidanes Real Madrid én gang, som PSG-manager i forrige sesongs Champions League.

– Chelsea er et komplett lag. De forsvarer seg skikkelig og vi må vise oss fra vår beste side om vi skal kunne slå dem, sa Zidane om tirsdagens motstander på sin pressekonferanse mandag.

Semifinalen mellom Real Madrid og Chelsea ser du på TV 2 og Sumo fra klokken kl. 20.30.