– Dette kan endre livet mitt!

Med sko på en hånd og en fot kommer Shimal Hameed Ibrahim (31) gående, sammen med to av sine sønner. Firebarnsfaren bor i flyktningeleiren Akre, nord i Irak.

Hver dag tar han runden sammen med barna sine og mater familiens geiter, høner og duer. Shimal har aldri latt seg stoppe av skaden han fikk da han var et lite barn.

– Da bestemor fortalte meg om det, sa hun: «Da du var liten tok moren din deg med til legen og legen satte en sprøyte», forteller Shimal.

Sprøyten sørget for at han mistet førligheten i beina. Han har vokst opp i et land preget av krig og nød, han har måtte klare seg selv, for tilgangen på medisinsk utstyr og hjelp er svært begrenset.

Firebarnsfaren Shimal bor sammen med familien i flyktningeleiren Akre i Nord-Irak. Foto: Halkawt Mustafa

Kartlegger behovet for hjelp i regionen

Katrine Jakobsen og Geir Ove Kvalheim har de siste ukene vært på en rundreise i Irak og de nordøstlige delene av Syria. De to er her på oppdrag for organisasjonen Medical Aid Initiative Norway (MAIN).

Begge to er frivillige, og har vært i regionen tidligere. Katrine som lege og Geir Ove som helsearbeider. Denne gangen har de to kartlagt situasjonen på sykehus og flyktningeleirer.

– Det står litt bra til i noen områder, mens i enkelte områder har de nesten ingenting. Så de trenger hjelp over hele regionen, forteller Katrine Jakobsen TV 2.

– Det er så hjerteskjærende å se at de får så lite hjelp til å gjenoppbygge infrastrukturen sin. Det sørger jo for at utfordringene i helsevesenet forlenges unødvendig, sier Geir Ove Kvalheim.

Spesielt gjensyn med Mosul

Katrine var i Mosul som lege da terrorhæren IS ble jaget på flukt. Foto: Bent Skjærstad

TV 2 var med de to da de besøkte General Hospital i den irakiske byen Mosul. For Katrine var det spesielt å være tilbake på sykehuset der hun jobbet som frivillig lege under krigen da IS ble bombet, og deretter jaget på flukt.

– Det er godt å se at de har jobbet en del med å bygge opp byen. Men de har jo også et ekstremt behov for hjelp. Og korona situasjonen har bare kommet som en ny krise etter at de ble frigitt i Mosul. Så de har alt behov for støtte når det gjelder medisinsk utstyr og medikamenter, forteller Katrine mens vi besøker sykehuset.

Og Katrine og Geir over har med seg hjelp. Organisasjonen Medical Aid Initiative Norway har samlet inn flere titalls tonn velfungerende medisinsk utstyr i Norge.

Og utstyret, som ellers ville havnet på søppeldynga, har nå ankommet Irak, og nå har utdelingen til helseinstitusjoner og personer startet.

Flere tonn med medisinsk utstyr deles ut

Utdelingen av utstyret har startet, og TV 2 var tilstede da deler av det medisinske utstyret kom til flyktningeleiren Akre. Ombord i bilen var blant annet en ny rullestol til Shimal.

– Bare en sånn enkel ting som å få en ordentlig rullestol for ham ville sørge for at hans hverdagsliv med sin familie ville bli mye bedre, sier Katrine.

Og gleden var synlig hos Shimal da han satte seg i rullestolen og prøvde den for første gang.

– Denne rullestolen hjelper beina mine. Tenk at dette nå er beina mine. Dette kan endre livet mitt, sier en glad Shimal, før han ruller av gårde.

«Dette kan endre livet mitt», sa Shimal da han fikk ny rullestol. Foto: Halkawt Mustafa

Veiene er steinete og ikke så lett å komme seg fram på for en nybegynner. Men plutselig kommer en av sønnene hans, og gir han en hjelpende hånd på veien til familiens hjem.