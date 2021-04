UEFA åpner etterforskning av Zlatan

Zlatan Ibrahimovic etterforskes for å ha økonomiske interesser i bettingselskap.

Zlatan Ibrahimovic etterforskes av UEFA for å ha eierandeler i et bettingselskap, som kan være i strid med forbundets regler.

Det melder UEFA i en uttalelse på sine hjemmesider mandag.

Det skal gjennomføres en undersøkelse av et potensielt brudd på UEFAs disiplinære regelverk av Zlatan Ibrahimović, for å ha en påstått økonomisk interesse i et tippeselskap. Ytterligere informasjon om denne saken vil bli gjort tilgjengelig etter hvert, heter det i uttalelsen.

Den svenske AC Milan-spissen har ifølge Aftonbladet vært medeier i det Malta-baserte spillselskapet Bethard siden 2018.

Da var han ikke en del av det svenske landslaget. Siden har Zlatan igjen ikledd seg landslagsdrakten, noe som strider mot UEFAs etiske regelverk.

Det tillater nemlig ikke at spillere som deltar i deres turneringer eller kamper har finansielle interesser i spillselskaper.

Sverige EM-åpner mot Spania 14. juni, og den svenske mesterskapstroppen offentliggjøres 18. mai. I følge Aftonbladet kan Zlatan risikere utestengelse dersom han blir funnet skyldig i regelbruddet.