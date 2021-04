Carlsen skjønte ingenting av motstanderens valg

NÅ: Følg de siste partiene på TV 2 Sport 2 og Sumo, eller i vårt livesenter.

Mandagens andre parti, med hvite brikker mot Jan-Krzysztof Duda, svingte frem og tilbake for Carlsen. Hans polske motstander hadde havnet langt bakpå i kampen om avansement og trengte en seier.

Duda så ut til å ha skaffet seg overtaket midtveis i partiet, men gjorde flere tabber som ledet til at Carlsen vant.

– Objektivt sett et ganske dårlig parti, tror jeg. Jeg tror jeg stod veldig godt etter åpningen, men så gjorde jeg en helt vanvittig feil da jeg ikke tok bonden på e4 da jeg hadde sjansen. Jeg gjorde ett raskt trekk, og etter det hadde jeg egentlig bare lyst til å gi opp neste trekk, sa Carlsen til TV 2 da han oppsummerte partiet.

Carlsen ble overrasket

Men sjakkgeniet kom seg altså ut av knipen. Han stusset særlig på ett trekk Duda gjorde sent i partiet. Istedenfor å flytte kongen sin i en tryggere posisjon, gikk Duda for å slå ut en av Carlsens bønder.

– Jeg reddet meg inn til noe som så ut som ganske sikkert remis ved evigsjakk. Av en eller annen merkelig grunn spilte han et annet trekk der. Jeg trodde han skulle spille konge h8, som bare var remis på direkten. I stedet spilte han springer g4 og prøvde å ta bonden. Det får stå for hans regning, sa Carlsen til TV 2 og sukket oppgitt på motstanderens vegne.

– Det ga i hvert fall meg gode vinnersjanser, som jeg heldigvis vant til slutt fortsatte han.

Jon Ludvig Hammer argumenterte derimot for at det ikke var åpenbart på noen måte at polakken skulle flytte kongen. Se videoforklaringen her:

Slo Firouzja

Carlsen åpnet siste dag av gruppespillet mot Alireza Firouzja, som lå hakk i hælene på ham. Sjakkeneren ankom bygget et par minutter for sent, etter sigende på bysykkel.

Så valgte han en risikabel åpning med svarte brikker. Men som i partiet mot Aryan Tari søndag, lyktes han godt med å kneble motstanderen senere.

Etter 49 trekk innså Firouzja nederlaget, til tross for at det var mange brikker igjen på brettet og slik sett et håp om at Carlsen kunne trå feil.

– Jeg spilte nok litt tvilsomt i åpningen, men jeg tror han på en måte misset sjansen sin ganske fort, forklarte 30-åringen like etter.

– Etter hvert vet jeg ikke om han spilte uforsiktig eller litt for ambisiøst. Han begynte i hvert fall å få dårlig tid, og da kollapset han, fortsatte Carlsen.

I mandagens tredje parti spilte 30-åringen remis mot 15-åringen Rameshbabu Praggnanandhaa. Han fulgte opp med en svært rask remis mot Wesley So.

I siste parti møter han Sjakrijar Mamedjarov.

