Danmark med knallharde Qatar-krav – NFF følger etter

I det avisen Politiken kaller et oppsiktsvekkende brev til Fifa, stiller danskene en rekke krav til forbedringer rundt VM i Qatar i 2022. NFF varsler et lignende brev.

Danmark er det første medlemslandet som har sendt offentlige krav (se dem her) til Fifa i kjølvannet av protestene under forrige landskamprunde, melder Politiken.

TV 2 får mandag ettermiddag bekreftet at også NFF vil sende brev til Fifa med samme budskap som det danske fotballforbundet.

– Ja, dette er en del av et felles nordisk initiativ. NFF sender også brev, skriver Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF i en tekstmelding til TV 2.

De nordiske fotballforbundene skal besøke Qatar sammen i desember.

Krever bedre rettigheter

I brevet til Fifa-president Gianni Infantino og generalsekretær Fatma Samoura, krever danskene blant annet kraftig forbedring av rettighetene til gjestearbeiderne i landet og menneskerettigheter generelt.

De krever også at begge kjønn får inngang på stadionene, samt pressefrihet, ytringsfrihet og rett til å demonstrere. De vil også at Fifa gransker dødstallene i forbindelse med bygging av VM-arenaene. En artikkel i The Guardian i mars anslo at mer enn 6500 arbeidere har mistet livet i forbindelse med VM-forberedelsene.

Faktisk.no: Dette vet vi om dødsfallene i Qatar

Det er også et krav at endringene videreføres etter at VM er over.

– Vi blir nødt til å handle nå om fotball fremdeles skal være det vakre spill, heter det i brevet. som er signert fotballpresident Jesper Møller og direktør Jakob Jensen.

DBU sier de har hørt på protestene den siste tiden og vil utnytte oppmerksomheten til å legge ytterligere press på Fifa og Qatar.

– Det blir interessant å se hvordan DBU forholder seg om Fifa ikke imøtekommer kravene. Det kan sette DBU i en vanskelig situasjon, sier Casper Fischer i Danke Fotboldfans til Politiken.