– Det kommer til å koste samfunnet dyrt

Mandag kom årets helse- og trivselsundersøkelse for norske studenter. Resultatene viser en dyster statistikk - nesten halvparten av studentene sliter med alvorlige psykiske plager.

– Det har vært et veldig kjipt år. Det blir en ond spiral hvor psyken påvirkes veldig av å gå så mye alene med det som er vondt og vanskelig, sier journalistikkstudent ved OsloMet, Mathilde Waale (22).

Hun er en av de mange studentene i landet som har fått kjenne på konsekvensene av strenge restriksjoner det siste året, og som har følt seg både isolert og alene.

– Det å være så mye alene og stort sett bare sitte på de samme kvadratmeterne dag ut og dag inn, det har forsterket mye tankekjør. Det er hjerteskjærende hvor mange som sliter, sier Waale.

Mandag kom årets helse- og trivselsundersøkelse blant norske studenter, med svært graverende tall. Undersøkelsen viser at 45 prosent - altså omtrent halvparten - av norske studenter sliter med alvorlige psykiske plager.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses døgnåpne hjelpetelefon: 116 123 Kirkens SOS døgnåpne krisetelefon:22 40 00 40 Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Telefon: 22 36 17 00 (hverdager 9-15 eller e-post: post@leve.no)

Se intervjuet med utdanningsminister Henrik Asheim og velferd- og likestillingsansvarlig i Norsk studentorganisasjon, Jonas Økland.

Skyhøyt antall selvmordstanker

Så mange som 15 prosent av studentene oppgir at de har hatt tanker om å ta sitt eget liv. Det er dobbelt så mange som i 2010.

– Tallene er fryktelige. Det er ikke så mye mer å si, egentlig, sier Jonas Økland, velferd- og likestillingsansvarlig i Norsk studentorganisasjon.

Han sier det var forventet dystre tall, men at det var overraskende å se hvor dårlig det faktisk står til med norske studenters psykiske helse.

– Denne pandemien har også vært en psykisk helse-pandemi. Den har vi ingen vaksine mot, sier Økland.

Halvparten føler seg utenfor

Han understreker at det er viktig å ta lærdom av året som har gått, men sier det viktigste nå er at de som trenger det får hjelp. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier det er lagt til rette for nettopp det.

KNALLTØFT: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier tallene fra undersøkelsen er svært alvorlige. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi har styrket studentsamskipnadene ved at de kan ansette studenter for å organisere lavterskeltilbud og styrket opp Mental Helse sin egen studenttelefon med ressurser, sier Asheim.

I undersøkelsen oppgir mer enn halvparten av respondentene i likhet med Mathilde Waale at de savner noen å være sammen med, eller at de føler seg utenfor og isolert.

Waale mener ivaretakelsen av studentene under pandemien har vært for dårlig, og at til tross for mye prat fra politikerne om studentene og fokuset på unges psykiske helse, så gjøres det lite.

– Behandles ikke med et knips

– Det er få konkrete lettelser i tiltak rettet mot studentene. Vi faller mellom to stoler hele tiden. Uansett hva som iverksettes av tiltak, så gagner det aldri oss, sier Waale.

MELLOM TO STOLER: Journalistikkstudent Mathilde Waale mener det gjøres for lite for å bedre situasjonen for studentene. Foto: Privat

Hun skulle ønske at også studentene hadde kohorter, slik barnehagene og skolene har. Hun er bekymret for langtidsvirkningene av pandemien, dersom studentene fortsetter å isoleres.

– Psykiske lidelser er ikke bare å behandle med et knips. Det kommer til å bli flere som trenger psykisk helsehjelp, og det koster samfunnet dyrt. Dette forsvinner ikke når pandemien går over, sier Waale.

– Knalltøft

Utdanningsministeren har forståelse for at pandemien gjør sitausjonen ekstra tung for studentene.

– Vi har visst at det har vært knalltøft for studentene. Mange unge sliter i en situasjon hvor så mye er stengt, og så mange restriksjoner går på relasjonene man har privat, sier Asheim.

Åtte av ti respondenter har svart at den største utfordringen har vært manglende kontakt med medstudenter og faglærer.

Både Asheim og Økland håper høsten kan by på lysere tider for studentene, med økt mulighet for sosialt samvær og fysisk undervisning.

Viktig for førsteårsstudentene

– Om vaksinetempoet holder seg slik det ser ut nå, har vi kommet veldig langt innen studiestart. Regjeringen har allerede sagt vi skal sette i gang med massetesting, som gjør at vi kan holde campus mer oppe, sier Asheim.

Økland håper det vil kunne bedre situasjonen for studentene. Han tror det er viktig at studentene blir kjent med de rundt seg, særlig for de som startet sitt første studieår i høst.

– Det er et kull som ikke har fått en normal studiesituasjon, og kanskje trenger å være inkludert i studiestarten.

Selv går Mathilde Waale sisteåret på studiet. Hun ser tilbake på året som har gått, som et tap som ikke kan erstattes.

– Jeg føler jeg har mistet store deler av studietiden min. Det fysiske tilbudet kunne vært strukket lenger.