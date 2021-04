Han blir Carlsens VM-motstander

Jan Nepomnjasjtsjij (30) er Magnus Carlsens neste VM-utfordrer.

Det ble klart da Anish Giri tapte sitt part mot Aleksandr Grisjtsjuk under VM-kvalifiseringen i Jekaterinburg mandag.

Nederlenderen kan dermed ikke hente inn forspranget til Nepomnjasjtsjij, som på sin side spilte remis mot Maxime Vachier-Lagrave tidligere mandag.

Før Magnus Carlsen startet på Champions Chess Tour 5, stod det mellom Giri og Nepomnjasjtsjij i VM-kvalifiseringen. Da TV 2 ba Carlsen om å vurdere spillernes styrker og svakheter, svarte han slik om Nepomnjasjtsjij:

– Han er veldig god til å regne, han òg. Han kan være veldig godt forberedt, men begge to har en tendens til å spille litt overfladisk.

Nordmannen har vunnet 21 ganger tidligere mot sin kommende VM-motstander, som har slått Carlsen 14 ganger. 37 av partiene dem to imellom har endt med remis.

En som er glad for at det var russeren som trakk det lengste strået i VM-kvalifiseringen, er den norske sjakkprofilen Johan-Sebastian Christiansen. 22-åringen spiller for tiden Champions Chess Tour 5 med Magnus Carlsen.

– Ikke noe imot «Nepo», men han kan tape mot hvem som helst. Og han kan utspille Magnus også. Det er det som er så interessant med ham. Det som er gøy med den matchen, er at én av dem kan lede for eksempel 3-0 og at det kan bli noen vanvittige partier, sier Christiansen til TV 2. Han tviler på at det blir mange remiser i VM-kampen mellom Nepomnjasjtsjij og Carlsen.

– Det tror jeg ikke det blir. Der kan det være enveiskjøring fra én av dem, og alt mulig kan skje. Så det er mye spenning i et slikt oppgjør, mener han.

KJENNINGER: Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij kjenner hverandre godt og har spilt mot hverandre ved en rekke anledninger. Foto: Berit Roald

Aryan Tari deler det synet.

– Jeg tror det blir en veldig spennende match. Begge er født i 1990, de har vokst opp sammen og jeg tror han har en relativt god score mot Magnus, sier Lier-gutten, som er rangert som Norges nest beste sjakkspiller.

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer har tidligere sagt til TV 2 at en VM-kamp mellom Carlsen og Nepomnjasjtsjij kan bli vesentlig annerledes - og gjerne mer action-preget enn Carlsens to seneste VM-kamper, som har gått mot Fabiano Caruana og Sergej Karjakin.

– Nepo spiller veldig underholdende sjakk: Han er kjapp på avtrekkeren og spiller med stor risiko. Han velger ofte vekk objektivitet til fordel for hurtighet, for å presse motstanderen på tiden. Det er en strategi jeg tror passer dårlig mot Magnus, som er veldig flink til å straffe små feil, og har selvtilliten til å ikke la seg skremme av hurtig spill, uttalte Hammer.

VM-turneringen finner sted i Dubai og strekker seg fra 24. november til 16. desember.

Se Champions Chess Tour 5 på TV 2 Sport 2 og Sumo fra kl 18.30.