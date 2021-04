Åpner for å diskutere abortnemdene

Statsminister Erna Solberg åpner døra på gløtt for å diskutere abortnemdenes rolle, selv om hun mener dagens abortlov er god.

Statsminister Erna Solberg sier dagens abortlov gir det ufødte liv et gradvis større rettsvern utover i svangerskapet.

– Så kan man godt diskutere om abortnemdene fungerer helt godt, men å hive helt ut dette gradvise rettsvernet for det ufødte liv, det synes jeg er litt rart. Så for vårt vedkommende så mener vi at dagens abortlov bør stå sånn som den er i dag, sier Erna Solberg.

Både Ap, SV, MDG og Venstre har denne våren gått inn for å fjerne abortnemdene. SV vil ha selvbestemt abort fram til uke 22. De andre partiene fram til uke 18.

Solberg åpner for å diskutere abortnemdenes rolle, selv om hun omfavner dagens lov.

– Er det andre måter å gjøre det på, så kanskje det kan være en diskusjon å ta fremover. Men jeg mener at dagens lov har fungert veldig godt i forhold til ikke minst tidsperspektiv og at vi faktisk redder barn tidligere og tidligere, sier Solberg.

Abortlov i spill

Etter lang enighet om norsk abortpolitikk, ble loven strammet inn da KrF gikk inn i regjeringen. KrF fikk gjennomslag for at tvillingabort, som er å fjerne ett av flere friske fostere, skulle avgjøres av abortnemdene.

– Er det ikke forhistorisk at en kvinne skal stå foran en nemd og nærmest be om en abort?

– Det er et system som ikke er perfekt, og en av de tingene regjeringen har gjort er å få færre abortnemder, sånn at det blir mer likebehandling mellom disse abortnemdene.

Rekordmange kvinner demonstrerte mot at abortloven ble en del av KrFs interne debatt om politisk veivalg. Med en abortlov i spill, kom opposisjonens forslag til utvidelse av selvbestemt abort.

– Føler du noe ansvar for at det nå blir en debatt om abortloven, siden denne ble kastet inn i KrFs retningsvalg?

– Det har vært debatt om abortloven på Arbeiderpartiets landsmøte nesten hvert eneste landsmøte, siden Ap-kvinnene bestemte seg for å abort opp til 16 uker i 2005. Det har vært debatt på SVs landsmøter . Dette mener jeg de må ta ansvar for selv.

– Angrer du på dette?

– Nei, jeg angrer ikke, sier Solberg. Hun mener det var riktig å stramme inn tvillingabort-regelverket.