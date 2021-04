Heller strengt enn stengt, Raymond

For tre måneder siden var han bekymret for at «Oslo nærmer seg et bristepunkt», og mente at byen ikke kunne ha svært strenge tiltak bare for å være på den sikre siden.

Det kunne virke som han mente de nasjonale reglene var for strenge, men åpenbart ikke.

Alt er fremdeles like strengt og stengt.

Anne Haabeth Rygg Foto: Nicolas Tourrenc

I helgen så vi hva som skjer når mange nok passerer bristepunktet. Anslagsvis 1000 unge mennesker var samlet på St.Hanshaugen, og politiet kunne ikke annet enn å oppfordre de festglade til å holde avstand og vise hensyn.

Oslo ser ut til å være i ferd med å bli en trykk-koker.

Parkfester

Om ikke byrådslederen nå letter på trykket samtidig som kveldene blir lysere, og temperaturen høyere vil parkfester trolig bli regelen, og ikke unntaket.

Det bekymrer oss i Oslo Høyre, og det bekymrer også Raymond Johansen, men det er han som sitter med ansvaret for gjenåpningen. Ingen andre.

Vi sier ikke at han skal gjenåpne byen over natten. Det vi etterlyser er en gjenåpningsplan vi som innbyggere kan forholde oss til slik at vi kan krumme nakken og holde ut strenge restriksjoner bare litt lenger.

Nå virker det som tiltakstrøttheten og vårslappheten treffer mange samtidig, og det ser ikke ut til å være en god kombinasjon. Oslofolk fortjener nå å få vite hva vi skal forholde oss til.

I Oslo er nesten 200.000 vaksinedoser satt, snart er hver fjerde innbygger vaksinert.

Byrådsleder Raymond Johansen er en av mange i yrkesaktiv alder som allerede har fått et sprøytestikk i overarmen.

4. mai lanserer regjeringen et koronasertifikat. Her vil det stå om man er naturlig immun etter å ha vært smittet av Covid-19, er vaksinert eller nylig har testet negativt.

Døråpner

Høyre mener det må være startskuddet for en varsom og kontrollert gjenåpning av Oslo. Det må bety noe å være vaksinert. Derfor bør et koronasertifikat bokstavelig talt være en døråpner.

Om noen uker vil alle over 45 år i Oslo, og yngre med underliggende sykdommer, være vaksinert.

Regjeringen er godt i gang med sin gjenåpningsplan og har allerede varslet at de planlegger å ta enda et steg i retning av full gjenåpning i midten av mai.

Lenge til

I Oslo skjer lite eller ingenting. Johansen varslet for en måned siden at han kommer med en gjenåpningsplan, noe annet ville vært oppsiktsvekkende, men til VG har han gått langt i å antyde at han ikke vil gjenåpne særlig mye før i juni. Det er veldig lenge til.

Særlig for alle de 37.000 arbeidstakerne i Oslo som nå er helt eller delvis arbeidsledige fordi byrådslederen har stengt arbeidsplassen deres.

Nå ryktes det at han vil åpne for at vi kan ha besøk av flere enn to hjemme. Det er hyggelig, men hjelper ingen som nå håper arbeidsplassen ikke går konkurs før restriksjonene oppheves.

De aller fleste i Oslo har sluttet ekstremt lojalt opp om alle restriksjoner. Nå fortjener de å vite at det bokstavelig talt går mot lysere tider, og at de snart skal få friheten og hverdagslivet tilbake.

Tilbake på jobb

Høyre mener derfor at så snart alle praktiske utfordringer knyttet til å ta koronasertifikatet i bruk er ryddet av veien, må Oslo starte gjenåpningen. Epoken med hjemmekontor må ta slutt for alle med koronasertifikat.

I tillegg må alle med koronasertifikat kunne ta restauranter, kafeer, butikker, kulturtilbud, treningsfasiliteter og annet som er stengt i bruk.

Så får det være opp til aktørene i de ulike bransjene og helsemyndighetene å sikre at de har gode nok smittevernrutiner på plass. Deretter må de ulike aktørene seg om det er økonomisk forsvarlig av dem å kalle tusenvis av permitterte tilbake på jobb.

I Danmark har de nå åpnet opp takket være en spennende kombinasjon av koronasertifikat og massetesting. Trolig vil vi se det også i Oslo, men når?

For at en forsiktig gjenåpning skal bli vellykket trenger aktørene forutsigbarhet. Derfor haster det for byrådslederen å presentere en gjenåpningsplan.

Nå er det bare et par uker igjen til byrådslederen får ei hel verktøykasse med nyttige redskaper. Riktig verktøy er halve jobben, heter det, men jobben gjør seg ikke selv.

Derfor mener vi tiden nå er inne for at byrådslederen må bruke mer energi på å se hva som kan åpne, enn hva han kan holde stengt.

Gjenåpningsmottoet bør kanskje være; Heller strengt enn stengt.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no