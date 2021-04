Da Hyundai nylig lanserte sin nye elbil Ioniq 5, startet de med en spesialversjon kalt Project 45.

3.000 eksemplarer ble gjort tilgjengelige i fem europeiske markeder: Frankrike, Nederland, Storbritannia, Tyskland – og Norge. De ble utsolgt i løpet av tre kvarter.

Norske kunder stakk av med rundt 42 prosent av volumet. Dermed kan nærmere 1.300 nordmenn hente sin Ioniq 5 Project 45, allerede til sommeren.

Dette er den første modellen ut på Hyundais helt nye, dedikerte elbilplattform. Bilen er 4,63 meter lang og har bagasjerom på 540 liter (pluss en frunk foran).

Sluppet flere priser

Rekkevidden er på opptil 500 kilometer, den lader raskt, du kan få den med firehjulsdrift, den kan ha takstativ og trekke tilhenger på inntil 1.600 kilo.

Prisen på Project 45 var på 499.000 kroner. Nå har Hyundai også sluppet prisene på de «vanlige» Ioniq 5-utgavene.

Salget starter 3. mai, med levering fra i sommer. Ioniq 5 lanseres fra start med Long Range-batteripakke. Standard Range vil komme på et senere tidspunkt.

– Jeg skal ha den bilen som er i TV-reklamen!

Ioniq 5 kommer først med Long Range-batteripakke – og mulighet for både bakhjulsdrift og firehjulsdrift.

30.000 kroner ekstra for 4x4

Slik ser prisene ut:

Long Range RWD Premium: 464 000 kroner + levering.

Long Range AWD Premium: 494 000 kroner + levering.

– Ioniq 5 kommer fra start med Premium utstyrsnivå som standard, og Long Range-batteripakken. Kundene kan velge mellom bak- og firehjulstrekk, sier produkt- og PR-sjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Motor Norway.

Han legger til:

- Dette er en stor familiebil i det typiske familie-SUV, eller crossoversegmentet. Utvendig er bilen blant de største i klassen, og innvendig sprenger den grenser med sin smarte utforming og enorme akselavstand. Dermed er den romslig som en bil i D-segmentet, sier Knudsen, i en pressemelding.

Serverne brøt sammen da Hyundai startet salget

Innvendig preges bilen av moderne linjer og mye digitalt. Gulvet er helt flatt.

Svært mye utstyr standard

Innvendig er det helt flatt gulv. Interiøret har elementer som minnefunksjon på samtlige seter, flyttbar midtkonsoll, og et baksete som kan skyves 20 centimeter i 40/60-deling.

Hyundai lover at nær sagt alt tenkelig utstyr er standard. De eneste tilvalgene man kan velge er oppgradering fra 19’’ til 20’’ felger, samt et heldekkende Vision Roof-glasstak.

Bilen har batteri- og ladesystem med sømløs støtte for lading på både 800V og 400V, den kan lades fra 10 til 80 prosent på under 18 minutter under ideelle forhold.

Ioniq 5 er første bil ut i en stor elbilsatsing fra Hyundai. Den er også søstermodellen til nye Kia EV6.

Trekke tilhenger på 1.600 kilo

Det betyr 100 kilometer ekstra rekkevidde, på under fem minutter. I tillegg leveres bilen med V2L (Vehicle to Load), som gjør at man kan drive de aller fleste 220V-apparater med strøm fra bilens batteri. Ioniq 5 leveres med V2L-kontakter både innvendig og utvendig.

Long Range har rekkevidde på inntil 481 kilometer med bakhjulstrekk, og inntil 460 kilometer som firehjulstrekker. Med bakhjulstrekk leverer bilen 350 Nm dreiemoment og 217 hestekrefter. I firehjulstrekkeren økes dette til hele 605 Nm dreiemoment 305 hestekrefter. 0-100 km/t går unna på henholdsvis 7,4 og 5,2 sekunder.

Long Range-utgaven kan trekke tilhenger på 1.600 kilo, uavhengig av om bilen har bak- eller firehjulstrekk.

