Godset-treneren etter bråket: – Ikke klovneri det vi driver med nå

Strømsgodset - Sandefjord 1-0

Dagen etter at både styreleder Ivar Strømsjordet og daglige leder Dag Lindseth Andersen i Strømsgodset trakk seg, spilte laget treningskamp mot Sandefjord.

De to avgangene kommer etter noen svært turbulente uker i klubben, som blant annet har inneholdt rasismevarsler mot tidligere trener Henrik Pedersen, massiv kritikk mot håndteringen av disse, sparking av treneren samt ansettelsen av hans erstattere.

Etter mandagens kamp, som Strømsgodset vant etter at Ole Enersen scoret det eneste målet, møtte blant andre Jonathan Parr pressen.

Kapteinen sier han ble overrasket over at de to lederne valgte å trekke seg.

– Det er en vanskelig sak for klubben. Vi står midt oppi en endringsfase, hvor mange avgjørelser skal tas og folk skal ansettes. Vi spillere skal trene og spille fotball. Det påvirkes ikke så mye av at det skiftes ut en daglig leder eller en styreleder, sier Parr.

– Har vært steintøft for flere

Hans trener sa Strømsgodset lignet en klovneklubb, da han ble presentert for drøyt to uker siden.

– Nå er jeg på innsiden. Jeg oppfatter det ikke som klovneri det vi driver med nå. At noen velger å trekke seg er trist, men kanskje å forvente. Det har vært steintøft for flere i klubben, sier Bjørn Petter Ingebretsen.

Tidligere Godset-spiss ut mot Henrik Pedersen

– Det er tydelig at ting ikke har vært som det burde. Nå må vi stå sammen og bli ferdige med det som har vært, fortsetter treneren.

Han forteller at han har vært tydelig på få ting, som kommunikasjon og måten laget skal fotball på, etter at han vendte tilbake som trener.

– Jeg tror det er viktig å være opptatt av hvordan den enkelte har det, sier Ingebretsen. Han gledet seg over å spillemessig fremgang under lagets treningskamp mot Sandefjord.

Har snakket ut

Likevel må Strømsgodset tåler å være blant nedrykkskandidatene i flere av tabelltipsene før sesongstart.

– Jeg skjønner at vi blir tippet i bunn, etter det som har skjedd og de seneste sesongen. Vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre de tipsene til skamme, sier treneren.

– Har vært tøffe tider

Lars Christopher Vilsvik, avviser at Strømsgodset er en klubb i oppløsning.

– Det har vært tøffe tider, men vi har fokus på det som skal skje på banen, sier Godset-spilleren.

– Det gjør at spillerne snakker sammen og blir enige om hva vi ønsker å gjøre. Det er å fokusere på seriestarten, fortsetter Vilsvik, som er tydelig på at spillergruppen nå er samlet.

– Det er mange meninger i en spillergruppe. Så må det være takhøyde for at man snakker om det, og det har vi gjort, avslutter han.