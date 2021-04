Video viser Kristian (34) på vei til garasjen – sekunder senere blir han angrepet med kniv

Klokken 08.14 den 27. mai i fjor, er 34 år gamle Kristian Løvlie på vei bort til sin egen garasje, helt uvitende om hva som venter ham på innsiden.

Mannen som nå er tiltalt for å ha drept Kristian, hadde rett forut for drapet bedt om hjelp med en elektrisk gressklipper.

Det var aldri noe galt med gressklipperen.

Inne i garasjen ble Kristian Løvlie drept med 18 knivstikk i halsen, brystet og ryggen.

Den 49 år gamle mannen som har erkjent straffskyld for drapet, leide en bolig av familien Løvlie.

Uten at mannen har forklart seg tydelig om et motiv for drapet, så har han i retten lagt vekt på at han på drapstidspunktet var svært stresset som følge av at han over lengre tid ikke hadde klart å betale husleie til Løvlie.

Rettssaken begynte i Nedre Romerike tingrett onsdag i forrige uke.

Lette etter faren

Det var faren til Kristian Løvlie som styrte leieforholdet med 49-åringen.

Husleien var på 19.000 kroner og løp fra januar 2020. Frem til drapsdagen i mai hadde mannen kun betalt dette beløpet én gang.

I retten er det lagt frem flere overvåkningsvideoer fra den aktuelle dagen.

Videoene viser blant annet at 49-åringen kommer syklende mot tomten der Løvlie ble drept, like før klokken syv om morgenen.

– Jeg lette etter faren til Kristian, sa tiltalte under sin forklaring i forrige uke.

49-åringen er også innom kontorene til Løvlies familiebedrift denne morgenen. Både huset tiltalte leide og familiehjemmet til Kristian Løvlie ligger i umiddelbar nærhet til bedriften.

ÅSTEDET: Kristian Løvlie ble drept i denne garasjen. Foto: Ole Berg-rusten/NTB

Hvorfor tiltalte etter hvert retter fokuset over på å finne Kristian, og ikke faren, har han ikke noe godt svar på.

Kristian Løvlie blir drept like etter klokken 08.15.

– En veldig hyggelig kar

49-åringen har anslått i retten at han har møtt og snakket med Kristian to eller tre ganger i løpet av de månedene de var naboer, frem til 27. mai 2020.

– En veldig hyggelig kar - høflig, sier mannen.

– Hadde du noe i mot ham?

– Nei, ingen ting, svarte tiltalte på spørsmålet fra sin forsvarer, Tryge Staff.

– Hvordan kunne du ta livet av ham?

– Jeg har ingen forklaring. Det er forferdelig. Han har ikke gjort meg en ting, sier 49-åringen.

Bilder i hodet

Selve drapshandlingen husker mannen bare deler av. Likevel husker han at Kristian Løvlie kom inn i garasjen, at det stod et skrivebord, en scooter og noen pappesker der.

– Jeg spurte om pengene og depositumet hadde kommet inn, sier tiltalte.

Likevel visste han godt at dette ikke var tilfellet, forklarer han.

– Jeg hadde sendt falske mailer og løy masse om det, sier han.

På et tidspunkt skal Kristian ha blitt litt irritert, og påpekt at garasjen ikke var en del av husleien, og at pengene fortsatt ikke var på konto.

– Jeg ber han roe seg ned, men så tror jeg vi begynner å småslåss.

Deretter er ting litt uklart for mannen, ifølge ham selv.

– Jeg husker at jeg tok ut kniven og hadde stukket Kristian i ryggen. Vi detter ned på bakken og han sier «faen». Jeg er litt usikker, men jeg har bilder i hodet mitt av at jeg har stukket han i halsen eller brystet, men hvordan jeg har gjort det er uklart for meg, sier tiltalte.