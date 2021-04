Thea Sofie (18) måtte lyve til venner om The Voice-deltakelsen: – Det var vanskelig

Fredag kveld braker det løs i H3 Arena på Fornebu, når det er klart for første direktesending i The Voice. Fra nå av gir mentorene fra seg all makt, og det er dermed opp til publikum å bestemme hvem av deltakerne som går videre i sangkonkurransen.

Én av talentene som er klar for å gi alt på scenen er 18 år gamle Thea Sofie Vervik Barka fra Jørpeland utenfor Stavanger.

– Jeg gleder meg helt ekstremt mye, men gruer meg selvfølgelig også litt. Men det er nok mer fordi at man ikke har lyst til å ryke når man har kommet så langt, selv om jeg alltid må minne meg på hvor sykt det er at jeg i det hele tatt har kommet så langt, sier Barka til TV 2.

KLAR: Thea Sofie Vervik Barka er klar for å gi alt i sesongens første Live-show på The Voice. Foto: TV 2.

Samtidig innrømmer 18-åringen at det vil være med blandede følelser dersom hun skulle gå videre også.

– Det er litt rart å måtte slå ut ei som er på mitt lag, og som jeg synes er dritflink. Jeg gruer meg litt til den biten der, men jeg håper jo at publikum har lyst til å ha meg med og at jeg får vist flere sider av meg selv, forteller Barka til TV 2 og avslører samtidig at hun har et helt lager med sanger hun håper å kunne få vist i løpet av konkurransen.

Barnestjerne

Mange ville nok slitt med sceneskrekk for å skulle sette foten på H3 Arena og synge for et hundretusentalls seere, men vestlendingen er ikke redd for den biten.

UNGT TALENT: Thea Sofie da hun var med i MGPjr som 11-åring. Foto: Heiko Junge

Hun ble nemlig kurert for alt slikt da hun som 11-åring havnet i finalen av MGPjr og sang for et fullstappet Oslo Spektrum.

Det gikk dessverre ikke helt til topps den gang, men Barka ble invitert til å bli med på MGPjrs juleturnéer to år på rad etterpå.

– Det var ekstremt kult, og jeg fikk veldig mye sceneerfaring, så jeg tror det har hjulpet på at jeg ikke har så mye sceneskrekk. Det har bare vært ganske naturlig. Det har på en måte blitt et kall for å komme tilbake til scenen etter det, sier hun og legger til:

– Der folk har vært nervøse for ting, så har ikke jeg helt forstått hvorfor det skal være så skummelt.

Skriver egne låter

Barka er «attpåklatt» i en søskenflokk på fem, hvor alle er musikalske.

– Musikk har alltid vært en stor del av livet mitt, og jeg har vokst opp i en musikalsk familie hvor det har vært allsang i stua fra dag én. Så jeg har aldri vært i tvil om at jeg skal drive med musikk, forteller hun.

Hun har ikke bare talent for å synge, men har også skrevet egne sangtekster så lenge hun kan huske.

Hun trengte derfor ikke å tenke seg om mange ganger før hun meldte seg på MGPjr med sin egenskrevne sang «Jentekveld».

– Jeg hadde alltid sett på TV-programmer med sangkonkurranser og tenkt at «der skal jeg stå en dag», så det ble naturlig å skrive en sang til MGPjr for å melde meg på der.

SCENEVANT: Thea Sofie får sjelden nerver før hun skal synge på scenen. Foto: TV 2.

Etter MGP-opptredenen har 18-åringen allerede gitt ut låtene «Eyecontact», «Blame Me», «Scandalous», «Bittersweet» og «Dopamine». Vestlendingen avslører at hun har to klare forbilder når det kommer til hvem hun inspireres av i tekstskrivingen.

– På det området der har jeg alltid vært veldig fan av Gabrielle og Cezinando. Det er noe med hvordan de leker med ordene, det kommer så naturlig og er veldig gode, gjennomtenkte tekster. Jeg har alltid vært inspirert av de to, innrømmer hun.

Ble stoppet på gata

Etter TV-opptredenen i MGPjr fulgte også kjendistilværelsen, noe hun innrømmer var en merkelig opplevelse.

– Folk kunne stoppe og hviske litt på gata, eller komme bort, og det var jo veldig morsomt i en alder av 11 å få spørsmål om autograf, ler Barka.

Syv år senere har hun nå vendt tilbake på TV-skjermen, og denne gang er hun enda mer rustet for alt det fører med seg.

– Det har stort sett vært mange positive tilbakemeldinger, så det setter jeg veldig pris på. Men så er det jo alltid noen sånne rare troll, så det har jo vært litt «både og», sier hun og legger til:

– Hele oppstyret rundt MGPjr har jo formet meg til den jeg er i dag, og jeg setter veldig pris på det jeg fikk være med på der. Det har utgjort en stor forskjell i livet mitt.

Måtte lyve til vennene

Men å delta i sangkonkurransen har ikke vært bare lett for 18-åringen. Som avgangselev ved Kongshaug Musikkgymnas utenfor Bergen, har hun måttet ofre flere ting.

– Jeg måtte kombinere syngingen med både skole og litt russetid. Men det er jo verdt det, absolutt. Nå er skolen min veldig grei og prøver å legge det opp slik at det skal kunne gå rundt, forteller hun.

Siden hun meldte seg på The Voice i fjor sommer, har hun også måttet hemmeligholde deltakelsen helt til det ble vist på TV. Det har ikke alltid vært like enkelt.

– Det har vært litt morsomt, fordi klassekameratene merket jo veldig når jeg var borte, og det var ikke mange som visste om det, så det var vanskelig å holde det skjult så lenge.

– Da jeg allerede hadde meldt meg på, gikk det reklamer på TV, og venninner bare «Du må melde deg på», og så satt jeg der og visste at «Det har jeg jo gjort». Det var litt morsomt, ler hun og nevner samtidig én spesiell hendelse:

– Jeg hadde endelig fått meg sommerjobb på et gamlehjem hjemme, og på første dag på jobb måtte jeg be om fri for å reise til Bergen og synge på en audition til The Voice. Da måtte jeg lyve og si at jeg hadde fått spilleoppdrag i Bergen, ler hun og innrømmer at hun er glad at katta endelig er ute av sekken.

– Det har heldigvis fungert veldig bra, og så var det veldig deilig når alt var ute.

Etter videregående har Barka planene klare for livet videre.

– Nå har jeg planer om å studere musikk, og jeg starter på bachelorgrad i «Låtskriving & artist» ved Universitetet i Agder til høsten, forteller hun.

OVERBEVISTE ALLE MENTORENE: Mentorene Yosef Wolde Mariam, Espen Lind, Ina Wroldsen og Matoma likte alle det de hørte da Thea Sofie sang. Foto: Foto: Robert Holand/ TV 2

– Helt surrealistisk

Da Barka opptrådte på blind-auditionen i The Voice, overbeviste hun samtlige av mentorene til å snu seg. Det øyeblikket kommer sannsynligvis ikke til å gå i glemmeboken med det første.

– Det var helt sykt. Jeg husker jeg satt bak der med en venninne og sendte meldinger til mamma og pappa: «Dette går ikke bra, her er det så mange flinke folk». Jeg var så redd for at jeg i det hele tatt ikke skulle gå videre, så når alle snudde seg så var det bare helt surrealistisk, jeg forsto ingenting der jeg sto.

Til slutt valgte hun å gå for Madcon-artisten Yosef Wolde-Mariam (43) som mentor, og det har hun ikke angret på.

– Yosef er en skikkelig kul fyr. Samtalen går veldig lett, han har gitt meg masse gode råd og jeg føler han forstår meg og gir meg spillerom til å være «18 år gamle Thea Sofie», samtidig som han tar ta tak i de tingene jeg bør jobbe med.

– Alt kan gå galt

Nå 18-åringen i full sving med å forberede seg til fredagens, og sesongens første, direktesending. Og selv om hun ikke har for vane å bli veldig nervøs, innrømmer hun at hun kjenner det litt i magen denne gangen.

– Når det er live kan alt gå galt, og det er veldig mye mer som står på spill. De andre opptakene har jo egentlig også vært litt like, men nå er det flere hundre tusen som skal se på at du synger live, og da kommer det mange nerver med det. Men jeg tror det skal gå bra, og jeg gleder meg veldig mye, forteller hun og roser produksjonen på ekte Stavangersk.

– Den har vært kjempekjekt. Det har jo selvfølgelig vært litt rart nå med korona og sånt, men det er en superproff produksjon.

Og selv om hun ikke legger skjul på at det hadde vært gøy å vinne konkurransen, har hun samtidig et annet mål med deltakelsen.

– Målet er jo egentlig bare å ha det kjekt langs veien og være takknemlig for hver gang jeg kommer videre. Selvfølgelig hadde det vært dritkult å vinne, men det er så sykt høyt nivå i år at jeg tar til takke med alt til nå altså, så nå er det bare å kose seg videre, sier 18-åringen.

