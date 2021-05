Hjernen spilte Kompani-deltakerne et skikkelig puss: – Jeg så hele Dumbos familie danse i trærne

I lørdagens episode av Kompani Lauritzen forteller både VG-profil Morten Hegseth (35) og skuespiller Carl Martin Eggesbø (25) at de har sett ting som ikke var virkelig i løpet av operasjon «Falkeblikk».

Deltakerne blir holdt våkne på et avgrenset område gjennom natten, og skal observere det de ser foran seg – dette etter en lang dag med flere utmattende oppgaver i forkant. Både Hegseth og Eggesbø observerer mer, og betraktelig mer absurde ting, enn de andre deltakerne.

– Da det begynte å lysne igjen, merket jeg at vi hadde vært våkne en god stund. Da skjedde det mildt sagt interessante ting, sier Eggesbø til TV 2.

– Det var mitt verste døgn noensinne, og jeg blir fortsatt uvel av å tenke på det, sier Hegseth kontant.

Se klipp fra øvelsen i videovinduet øverst i saken.

Dumbo i trærne

Intens konsentrasjon for å få med seg alle tingene som var poenggivende i oppgaven, kombinert med lite søvn, førte til at hjernen spilte både Eggesbø og Hegseth et kraftig puss.

PÅ POST: Carl Martin Eggesbø på plass for å gjøre observasjoner. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Plutselig dukket det opp noen Dumbo-lignende elefanter med klær. Jeg så hele Dumbos familie danse i trærne, sier Eggesbø og humrer.

– Jeg så masse helt sjuke greier. Blant annet så jeg ei dame som steg opp fra jorda og forsvant opp i intet, samt flere menn som sto foran meg. Det var helt sinnssykt, sier Hegseth.

Ingen av dem ble likevel redd for at de var i ferd med å miste forstanden.

– Jeg skjønte at det var hjernen min som prøvde å lure meg, men det var skikkelig ekkelt, sier Hegseth.

SkUMMEL NATT: Morten Hegseth så ting som ikke fantes under operasjon «Falkeblikk». Her er aspiranten fotografert sammen med Ulrikke Brandstorp. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Interessant

Eggesbø ble veldig fascinert over hva hjernen hans var i stand til å gjøre utenfor hans kontroll.

– Det som var mest interessant, var at jo mer jeg prøvde å stirre dem vekk, desto tydelig ble elefantene. Det jeg så kunne blitt en god tegnefilm, da – for å si det slik, sier han og ler.

Siri Waage, Senterkoordinator og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) og Universitetet i Bergen, sier til TV 2 at det er kjent at for lite søvn kan føre til ulike former for synsbedrag.

– I laboratoriestudier har man sett at friske mennesker kan utvikle psykotiske symptomer som følge av søvnmangel. Psykose betyr at man har problemer med å skille mellom hva som er virkelig og hva som ikke er det, og hallusinasjoner er et eksempel på dette. Studiene viste også at hyppigheten og alvorlighetsgraden av disse opplevelsene økte med tiden deltakerne var våken, forklarer Waage.

Illusjoner vs. hallusinasjoner

Selv om Eggesbø og Hegseth omtaler det de opplevde som hallusinasjoner i programmet, er Waage mer forsiktig med å konkludere hvorvidt dette var hallusinasjoner eller illusjoner.

– I og med at de skjønte at dette ikke var ekte, så kan det høres mer ut som en illusjon fordi de faktisk er blitt så trøtte at de «ser» ting som ikke er der. Hallusinasjon i denne sammenhengen kan være at de ser noe uten at det faktisk er der, mens en illusjon er om de ser noe, for eksempel trærne med blader, men at de feiltolker disse og dermed ser påkledde elefanter i stedet for, sier Waage.

Ulikt behov for søvn

Det var langt fra alle aspirantene som opplevde å se ting som ikke var virkelig. Dette forklarer Waage med at behov for søvn varierer fra person til person.

– På samme måte som at vi er forskjellige i høyde, vekt og utseende, så er vi forskjellige når det gjelder behov for søvn. Søvnbehovet er veldig individuelt, og derfor vil man også reagere ulikt på søvnmangel. Noen tåler rett og slett lite søvn bedre enn andre, sier hun.

Waage gir i tillegg en tommelfingerregel på hvordan man kan vite at man har fått nok søvn.

– Dersom man føler seg uthvilt på dagtid, så har man fått nok søvn uavhengig av hvor lenge man har sovet. Det er dessuten helt vanlig at man i løpet av dagen har perioder der man føler seg trøttere enn andre. Selv om det er slik at alle trenger søvn for å fungere optimalt vil likevel de fleste av oss tåle en natt innimellom med dårlig eller lite søvn, avslutter hun.

Se Kompani Lauritzen lørdager klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.