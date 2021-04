Gladnyhet for Farmen-paret

Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud fikk mye oppmerksomhet da de deltok i Farmen på TV 2 i 2018.

Paret fikk enda mer oppmerksomhet da førstnevnte valgte å fri midt under showet i Gullruten-sendingen i 2019.

Voksenpoeng

Nå deler de imidlertid en gladnyhet på sine Instagram-kontoer: de skal bli foreldre for første gang.

– DETTE har vært en sinnssyk reise! Aldri hadde jeg trodd at et forsøk på å bli gravid skulle bli en berg og dalbane som dette. En forventer at det bare skal gå, gjør en ikke? skriver Garvik på sin Instagram.

Til God kveld Norge forteller paret at det plutselig ble veldig ekte.

– Vi er overveldet av all responsen og synes selvfølgelig det er kjempehyggelig! Det ble plutselig veldig ekte når vi sa det høyt. Vi gleder oss masse og ser frem til en veldig spennende tid fremover.

Sleperud har delt det samme bildet og skriver blant annet at hun trodde veien til to streker på graviditetstesten skulle være enkel.

– Vi fant etter hvert ut at det ikke var så lett å planlegge en graviditet. Da vi gikk inn i prosessen visste vi lite om hva vi gikk til, men sprøyter, tabletter, legebesøk, sykluser og gynekologiske undersøkelser ble vi fort gode på, skriver hun.

Oppturer og nedturer

Sleperud skriver videre at det var utallige svingninger underveis i forsøkene.

– En dag får du en opptur, den neste dagen kan du få en dårlig beskjed og en skikkelig nedtur. Det var søren ikke lett å holde motivasjonen oppe hele tiden og ofte føltes det hele håpløst, men heldigvis fant Tonje og jeg mye styrke og støtte i hverandre, skriver hun og fortsetter:

– Etter tre forsøk og tre uttak satt gullegget, og nå sitter vi her med en enorm lykkefølelse og venter på den lille som kommer i oktober.