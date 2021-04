Landslagspiller har signert for Sandviken

Den norske midtbanespilleren har vært klubbløs etter at kontrakten med svenske Kopparbergs gikk ut på tampen av 2020. Nå er det klart at bergenseren blir Sandviken-spiller.

Landslagsspilleren har vært koblet til flere europeiske klubber, deriblant Manchester United, men nå vender hun likevel hjem til Toppserien, der hun tidligere har spilt for Arna-Bjørnar.

– Jeg er glad for at det er blitt sånn. Jeg trenger kamptrening, så det er det som har vært viktig for meg nå. Korona har gjort ting vanskelig med tanke på ny klubb, så det føles som en bra løsning for meg nå, sier Bøe Risa til TV 2.

25-åringen har signert en kontrakt som varer ut sesongen, men det er ikke usannsynlig at midtbanespilleren kommer til å dra utenlands før den kontrakten er ferdig.

– Begge parter er åpen om at det kan skje. Jeg har vært veldig tydelig på det, og Sandviken forstår det godt, forteller Bøe Risa.

Tidligere i april uttalte Bøe Risa til TV 2 at hun nærmet seg en europeisk storklubb, men den overgangen vil trolig ikke skje før tidligst i sommer.

Enn så lenge vil hun være en del av et svært spennende Sandviken-lag, som tidligere i vinter har hentet landslagsvenninnene Tuva Hansen og Elisabeth Terland.

– Vi har et kjempespennende lag som har fått inn nye spillere. Trener Alexander Strauss har kommet ordentlig på plass, sammen med resten av trenerteamet. Det er tydelig hva slags fotball vi skal spille. Nå må vi bare klare å levere. Laget har et kjempepotensial, mener bergenseren.

Bøe Risa har trent med Sandviken i hele vinter i påvente av neste karrieresteg. Hun spilte også begge Norges privatlandskamper i april.

– Jeg er kampklar og gleder meg veldig til å spille kamper.

– Hvordan er nivået på trening i Sandviken kontra Sverige?

– Det er egentlig ganske likt. Det er litt yngre spillere her, men det er stort potensial i alle, sier Bøe Risa, som avsluttet karrieren i nabolandet med å bli seriemester.

Bergenseren, som har 35 landskamper og to scoringer for Norge, er klar på at Sandviken har mye spennende på gang.

– Vi kommer til å spille på en tydelig måte. Vi liker at ballen går hurtig langs bakken og vi kommer til å score mye mål og spille offensivt, spår nysigneringen.