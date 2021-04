Jubler for gjenåpning: – Kult å se kunder igjen

Mange kommuner i Viken kunne mandag lette på tiltakene, etter å ha hatt de strengeste tiltakene siden 16. mars. Det betyr blant annet at butikker kan åpne dørene.

Det gleder butikkansatte og kunder på Sandvika Storsenter.

– Det er kult å se kunder igjen, sier daglig leder på Jernia, Christian Smestad, med et stort smil om munnen.

– Det har vært god fart de første timene. Det er bra med kunder, fortsetter han.

Hans butikk er en av mange på senteret som har måttet holde stengt den siste drøye måneden.

– Dette er en gledens dag for oss

Senterdirektør Kathrine Ingerø er glad og fornøyd når hun møter TV 2 like etter klokken 11 mandag. Da har senteret vært åpent en time.

GLAD: Senterdirektør Kathrine Ingerø smilte fra øre til øre da de endelig kunne åpne dørene mandag. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Dette er en gledens dag for oss. Hvis ikke jeg hadde hatt på meg munnbind nå, så hadde dere sett et stort smil rundt munnen. Dette har vi ventet lenge på, sier Ingerø.

Også eier av klesbutikken 4men, Svein Ekjord, er lykkelig over endelig å kunne åpne dørene for kunder igjen.

– Nå har vi tapt mye penger, det er ingen tvil om det. Det er klart dette er en gledens dag. Vi har mye varer, og vi har behov for å få noen kontanter inn i kassen, sier Ekjord.

Tror på lysere tider

Ekjord forteller om en god strøm av kunder mandag morgen, og han håper nå at butikken går lysere tider i møte.

– Varelageret vårt er enormt, og vi har mye vintervarer vi ikke har fått solgt. Denne bransjen opererer med en del ferskvarer.

HAR TROEN: Eier for klesbutiken 4men, Svein Ekjord, tror på lysere tider. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Vi har bare gått og ventet og ventet på å åpne igjen. Vi får håpe at alt dette snart er over. Nå tror jeg på lysere tider, også for vår bransje, sier klesgründeren.

Også Smestad tror på et oppsving i salget, nå som kundene endelig er tilbake i butikken.

– Vi har hatt klikk og hent, og det har vært god fart på det, men det blir jo ikke det samme som å ha åpen butikk. Man mister jo alle de kundene som bare er innom og titter, slår han fast.

– Det er bare herlig at det åpent

HERLIG: Denne damen syntes det var herlig å endelig kunne gå i butikkene igjen. Foto: Bjørn Roger Brevik.

Også blant kundene er stemningen god, og flere er glade for at de endelig kan gå i butikkene å handle igjen.

– Det er bare herlig at det er åpent, så du kan gå og se hva du finner, så kjøper du det. Det er herlig å kunne handle igjen, sier en av kundene TV 2 møter.

– Dette har bare vært et spøkelseshus. Nå er det mennesker og man kan handle, det er helt fantastisk, fortsetter hun.

En annen kunde forteller at hun er på senteret for å kjøpe nye bukser, for første gang på fem år.

HULLETE: Denne kunden benyttet sjansen til å kjøpe seg nye bukser, uten hull. Foto: Bjørn Roger Brevik

– Da var det på tide. De andre har blitt litt hullete og små, sier hun, med et smil bak munnbindet.

Forsterkede smitteverntiltak

Felles for alle TV 2 snakker med, er at de er godt fornøyde med smitteverntiltakene som er innført på senteret. Både butikker og senterledelse forteller om et godt trykk de første timene etter åpning.

Senterdirektøren forteller at de har tatt flere grep for å opprettholde smittevernet.

– Blant annet har vi har stengt av alle sitteplassene på senteret på oppfordring fra kommuneoverlegen, og så følger vi nøye med på hvor mange kunder som er inne på senteret til enhver tid. Hvis vi begynner å nærme oss terskelverdiene vi har i forhold til det trykket vi tåler, har vi beredskap for å stenge innkjøringen til stedet, forteller senterdirektør Ingerø.

Hun forventer at mange vil ta turen fra Oslo i tiden som kommer.

– Vi må jo forvente, gitt at varehandelen har vært stengt i så lang tid, at det er et oppdemmet behov for å handle. Det møter vi med forsterkede smittetiltak og denne reguleringen av kundetrykket, som kanskje er det viktigste grepet vi tar med tanke på å møte mobilitet fra andre kommuner, sier Ingerø.