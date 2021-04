EU saksøker AstraZeneca

EU-kommisjonen saksøker AstraZeneca for å ikke ha levert så mange vaksinedoser som lovet.

– Noen deler av kontrakten har ikke blitt respektert, sier talsperson Stefan De Keersmaecker i en uttalelse.

Europakommissær Stella Kyriakides sier at deres prioritet er å sikre at vaksinene blir levert for å beskytte helsen til befolkningen i EU.

– Det er årsaken til at EU-kommisjonen enstemmig har bestemt å starte en prosess med å saksøke AstraZeneca, skriver hun på Twitter.

– Hver dose teller. Hver dose berger liv, skriver hun videre.

Søksmålet ble varslet i flere medier forrige uke, og Irlands statsminister var blant dem som da bekreftet at forberedelsene var i gang.

– En rettslig prosess er satt i gang av kommisjonen, og tidligere denne uken la jeg Irland til som en av partene, opplyste Stephen Donnelly til den irske nasjonalforsamlingen torsdag, ifølge Reuters. Dagen før ble temaet tatt opp på et møte blant EU-landenes ambassadører i Brussel, og et flertall stilte seg bak søksmålet.

AstraZeneca har hatt store forsyningsproblemer og har flere ganger måttet varsle om forsinkelser i leveransene. Sist uke ble det kjent at EU ikke vil bruke opsjonen de har til å kjøpe flere doser av vaksinen.

Allerede i mars sendte kommisjonen et brev til den svensk-britiske farmasigiganten der de ga uttrykk for sin misnøye.

Selskapets vaksine, som markedsføres under navnet Vaxzevria, har også støtt på problemer med alvorlige bivirkninger og knyttes til et lite antall tilfeller av blodpropp og lavt blodplatetall. Flere av tilfellene har hatt dødelig utfall.

En rekke land har innført begrensninger på hvem som får vaksinen, og mange steder gis den kun til eldre. I Norge er det for tiden ingen som får AstraZenecas vaksine.