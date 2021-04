Derfor ulte Oscar-vinneren som en ulv på scenen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespiller Frances McDormand (63) ulte for en helt spesiell person under Oscar-utdelingen.

Filmen «Nomadland» fikk hele tre Oscar-priser for beste bilde, beste kvinnelige skuespiller og beste regi.

Da de vant pris for beste bilde holdt skuespiller Frances McDormand en helt spesiell tale fra scenen.

– Vi gir denne til vår ulv, sa McDormand og ulte så høyt hun kunne.

Tok sitt eget liv

Det viser seg at det lange ulet var for å hylle en tidligere kollega som hadde jobbet på settet. Det skriver Page Six.

«Ulven» som McDormand refererte til var Michael Wolf Snyder som jobbet som lyddesigner og lydmixer for filmen.

Snyder hadde vært deprimert over en lenger periode og valgte å ta sitt eget liv tidligere i år. Det var hans far, David Snyder, som fant sønnen sin død.

Faren har tidligere uttalt på sosiale medier at sønnen må ha hatt det ekstra tungt hjemme alene i sin lille leilighet i Queens, der han måtte håndtere både sin egen depresjon og koronaviruset.

Wolf Snyder skal også ha vært begeistret for all oppmerksomheten rundt «Nomadland», og har flere ganger fortalt familien fine historier om sitt arbeid med filmen.

– Han er «Nomadland»

Da hans dødsfall ble kjent uttalte skuespiller McDormand følgende om Wolf Snyder:

– Wolf registrerte hjerteslagene våre. Hvert eneste pust. For meg er han «Nomadland».

VANT TRE PRISER: «Nomadland» vant pris for beste bilde, beste kvinnelige skuespiller og beste regi. Her her holder skuespiller Frances McDormand og regissør Chloé Zhao sine Oscar-priser. Foto: Pool

Hun hyllet arbeidet hans og tok seg friheten til å oppfordre Oscar-publikumet til å se filmen på en storskjerm sammen med sine venner.

Regissør Chloé Zhao vant en Oscar-pris for beste regi. Dette gjør henne historisk ettersom hun er den andre kvinnen som vinner i denne kategorien. I tillegg er hun den første asiatiske kvinnen som har vunnet prisen.

McDormand fikk sin tredje pris for beste kvinnelige skuespiller og har tidligere vunnet prisen med filmene «Fargo» og «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri».