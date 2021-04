Kamelen frikjent i «fuck politi»-saken: – Veldig viktig

Marcus Kabelo Møll Mosele, også kjent som rapperen «Kamelen», ble i fjor høst dømt til å betale 8.000 kroner for blant annet å rope «fuck politi» under en konsert i Kristiansand.

Kamelen skal ha ropt utsagnet som en del av showet sitt på utestedet «Kick» i desember 2018. To politimenn som var tilstede har uttalt at han hadde øyekontakt med dem, og at dette gikk under «forulemping av tjenestemenn» fordi det var rettet mot dem.

Det var Mosele uenig i.

Denne dommen førte til debatt, og rapperen var selv kraftig uenig i dommen. Selv sa han følgende til TV 2 etter at tingretten hadde kommet med sin reaksjon:

– På hvilken måte forulempet jeg dem? Det de prøver å si er at når publikum begynner å si «fuck politi», så forulemper jeg dem ved å gjøre en jobb, forteller artisten oppgitt før han fortsetter:

– Men kjære, vesle vene du går på en hiphop-konsert, hva forventer du? At alle skal si at de elsker Jesus og politiet?

Saken fortsetter under bildet

IKKE BEVIST: Agder lagmannsrett mener det ikke er bevist at Kamelen hadde rettet "fuck politi"-utsagnet sitt mot politimennene. Foto: Tor Erik Schrøder

– Hyggelig melding

Nå har Agder lagmannsrett behandlet saken. De velger å omgjøre dommen fra tingretten, og frikjenne Kamelen.

Det var Rett24 som først omtalte saken.

Hovedspørsmålet er hvorvidt artisten visste at det var politi i lokalet, og lagmannsretten mener det ikke er bevist at den tiltalte hadde det nødvendige forsett i tankene.

Selv sier Mosele til TV 2 at det var deilig å bli frifunnet.

– Jeg synes dette var veldig viktig, fordi jeg føler at rettssikkerheten min er blitt ivaretatt. Nå er det mange øyne og andre kunstnere som får med seg at dette er en kamp som er mulig å ta, sier Mosele.

Kamelen sin forsvarer, Jørgen Riple, er glad på vegne av sin klient.

– Dette var en hyggelig melding. Jeg vil si at vi har en ganske god track record i domstolene nå. Politiet har et anstrengt forhold til min klient, men jeg må si at han nå har fått «fair» behandling, sier Riple.

Saken fortsetter under bildet

FORNØYD: Forsvarer Jørgen Riple representerer Kamelen, og sier hans klient er fornøyd.

Ønsket prinsipiell avklaring

Samtidig skulle både forsvareren og «Kamelen» ønsket en mer prinsipiell avklaring fra lagmannsretten.

– Det er umulig å være misfornøyd når en klient blir frifunnet. Samtidig hadde vi håpet å få en endelig avklaring om hvorvidt det er lov å si disse tingene selv om man vet at det er politi tilstede i konsertsalen. Han er frifunnet på grunn av manglende forsett.

Mosele mener domstolen burde kommet med en avklaring.

– Hvor ligger terskelen for hva man kan si på en hip hop-konsert hvis politiet er tilstede? Jeg har jo sanger som inneholder «fuck politi». Skal jeg liksom bli arrestert hver gang jeg spiller disse? Det er jo ikke helt avklart ennå, sier han.

Tidligere dømt

Det er ikke første gang artisten har vært i klammeri med politiet. I 2012 tilstod han et tyveri før han i 2014 ble dømt for flere voldsbrudd, og samme år ble han dømt for heleri.

I 2015 rømte han fra varetekt og var på rømmen i to måneder.

– Hvor viktig er det for din klient å få en frifinnelse nå?

– Han synes det var kjekt, for å si det sånn. Han er likevel ikke spesielt overrasket, for han er av den oppfatning at dette utsagnet er noe han har lov å si, sier Riple.