La du merke til gigatabben i Se og Hør?

I Se og Hør-utgaven som ble publisert tirsdag 20. april var det en stor artikkel om Vegard Harm (25).

Der står det flere steder at han var ferdig med millitæroppholdet på Setnesmoen. Det eneste problemet er at dette var flere dager før episoden ble sendt på TV 2.

Han røk nemlig ikke ut av Kompani Lauritzen før lørdag 24. april.

RØK UT: Vegard Harm røk ut da han tapte dimmekamp mot Carl Martin Eggesbø. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Fem sider med flere spoilere

Reportasjen, som går over fem sider i papirutgaven av magasinet, inneholder blant annet avsnittet:

«Den store bamsen er ikke redd for å by på seg selv, og ukene på skjermen har vært fylt av både latter og tårer. Lørdag var eventyren over for Vegard.»

Det er også flere bildetekster og overskrifter som røper exiten, hvor setningene starter slik:

«Tok farvel med militærgjengen.»

«Takk for meg!»

Beklager

Lars O. Gulbrandsen, konstituert ansvarlig redaktør i Se og Hør, sier følgende til God kveld Norge:

– Det stemmer at det i saken om Vegard Harm sto at han «røk ut sist lørdag». Årvåkne lesere har fått det med seg. Artikkelen ble ved en feiltagelse satt på trykk en uke for tidlig, og vi har gått opp rutinene for å sikre at slikt ikke skjer igjen. Vi kan ikke annet enn å beklage dette.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier de har fått flere henvdelser om dette.

– Vi har fått reaksjoner fra seere som fikk med seg Se og Hør sin omtale i forkant. Det er selvsagt svært beklagelig da dette er sensitivt og upublisert materiale før det sendes på TV 2. Dette går ut over seere som følger programmene med glede og spenning.

SKUFFET: Jan Petter Dahl, pressessjef i TV 2, sier det er synd at Se og Hør gjorde en slik feil. Foto: Eivind Senneset

Vurderer videre samarbeid

Dahl forteller at TV 2 har hatt tett dialog med de største mediene gjennom hele sesongen.

– De vet blant annet hvem som ryker ut fra uke til uke, slik at de kan forberede sine saker på en best mulig måte. Da er det veldig synd at Se og Hør tråkket feil og ødelegger spenningen på denne måten. Se og Hør har beklaget dette overfor oss. Likevel så skjer dette kun noen måneder etter at samme blad avslørte vinneren av Sommerhytta et døgn før det ble vist på TV, sier han, og fortsetter:

- På bakgrunn av dette må vi nå vurdere om vi kan være like åpne som tidligere med Se og Hør spesielt, og media generelt, rundt upublisert materiale fra våre ferdiginnspilte underholdningsprogrammer.