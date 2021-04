Uaktuelt for FHI å fremskynde vaksineringen av OL-utøvere

Idrettspresident Berit Kjøll vil at alle OL-utøvere skal vaksineres. Folkehelseinstituttet (FHI) sier imidlertid at det er uaktuelt å fremskynde vaksineringen, og at utøverne i beste fall kan vaksineres svært tett opp mot avreise Tokyo.

KAMPEN OM VAKSINER: Idrettspresident Berit Kjøll (høyre) ser helst at samtlige nordmenn som skal konkurrere i Tokyo-OL er vaksinert - overlege i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, er krystallklar på at man ikke vil skubbe utøvere frem i køen. Foto: NTB. Montasje: TV 2.

Olaf Tufte tok i helgen et tydelig standpunkt i debatten om norske utøvere bør prioriteres i vaksinekøen eller ikke.

– Jeg tror ikke helsearbeidet i verden hadde gått under når det i et land som Norge er snakk om 200 doser, sa 44-åringen blant annet.

Tufte har en alliert i idrettspresident Berit Kjøll, men verken Norges idrettsforbund (NIF) eller Olympiatoppen har enn så lenge tatt formelle steg for å be om at utøverne prioriteres.

FHI er uansett krystallklare på at det ikke er aktuelt.

Kjøll: – Jeg mener at deltakerne bør være vaksinert

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg mener at alle våre olympiske og paralympiske deltakere bør være vaksinert før de skal delta i Tokyo. Men det er ikke et krav fra arrangøren eller oss. Og man legger opp til at man ikke trenger å være vaksinert for å delta, sier Kjøll.

– Hva vil NIF gjøre for at utøverne faktisk blir vaksinert?

– Først vil jeg si at vår holdning hele tiden har vært at vi ikke ønsker å snike i noen kø. Vi følger med på det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og ser med glede at det skrider frem, og det viktige nå er at alle risikogruppene får sine vaksiner. Når det har skjedd, så er vi inne på et alderstrinn hvor det er naturlig at våre utøvere får vaksine. Det ideelle ville vært om utøverne var ferdigvaksinert innen utgangen av juni.

Kjøll sier videre at de enn så lenge ikke har foretatt seg noe, men at det vil være naturlig å «ta opp dette temaet på et gitt tidspunkt».

– Det er dessverre ikke aktuelt

Noe initiativ har altså enn så lenge ikke blitt tatt, og klokken begynner mildt sagt å tikke med tanke på at utøverne vil begynne å sette kursen mot Japan i juli.

– Er det aktuelt å prioritere OL-utøvere i vaksinekøen?

– Nei, det er dessverre ikke aktuelt, sier Preben Aavitsland, overlege i FHI.

– Hvorfor ikke?

– Vi prioriterer vaksiner etter målene regjeringen har satt. De går ut på å redde liv, helse, gjenåpne samfunnet og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. OL-deltakere og andre idrettsutøvere kommer ikke under disse kriteriene.

Spår vaksine for utøvere først i juni/juli

Flere land, blant dem Nederland, Tyskland og Belgia, har de siste ukene tatt grep for å sørge for at troppene de sender til Japan er fullvaksinerte.

Det er ikke umulig at enkelte norske utøvere kan få vaksine før avreise, men det vil i så fall innebære at de går med på å ta vaksinen relativt tett opp mot avreise - vel vitende om at bivirkninger ikke er utenkelig.

– Når kan utøvere i aldersgruppen 20-30 år regne med å bli vaksinert? Hvor er de i køen?

– De ligger nokså langt bak i køen. Det blir nok sammen med andre i den aldersgruppen, altså i juni/juli, tror jeg, sier Aavitsland.

– Hva tenker du om argumentet om at det tross alt «kun» er snakk om cirka 200 doser og at det bør være mulig å avse?

– Det er veldig stor etterspørsel etter vaksiner nå. Skal vi ta 200 vaksinedoser, må disse tas fra andre personer - som eldre og syke personer, eller helsepersonell.