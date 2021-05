Hvis du har piggdekk på bilen, er det ingen bønn. De må av, senest innen 1. mai.

Har du derimot piggfrie vinterdekk, er det ingen formell frist her. Å kjøre med disse på sommeren er ikke ulovlig.

– Mange tror det går fint å kjøre med piggfrie vinterdekk gjennom hele sommeren, ettersom det ikke er pigger i dekkene. Det er imidlertid en svært dårlig idé, sier produktsjef i Continental Dekk Norge, Knut Knudsen.

Han legger til:

– Piggfrie vinterdekk er konstruert for kalde temperaturer og har en helt annen gummiblanding og et annet mønster enn sommerdekk.

Testet bremselengden

For en tid tilbake gjorde Continental Dekk Norge egne tester for å finne ut forskjellen på bremselengden mellom sommerdekk og piggfrie vinterdekk på sommeren. De kjørte i 80 km/t, og bråbremset på våt asfalt. Etter mer enn 50 forsøk var bremselengden i snitt åtte meter lenger med de piggfrie vinterdekkene enn med sommerdekk.

– Disse åtte meterne kan være forskjellen på liv og død, og derfor har vi hatt holdningskampanjer og gått ut med budskapet om hvor farlig det er å kjøre med piggfrie vinterdekk, en rekke ganger. Nå kan det se ut som dette budskapet er i ferd med å nå ut hos flere, for våre tall viser at andelen som kjører med piggfrie vinterdekk på sommeren går ned.

På sommeren er det sommerdekk som gjelder, de har vesentlig forskjellige egenskaper fra vinterdekk.

Bedre blant de yngste

I 2018 gjennomførte Continental en representativ og landsdekkende undersøkelse. Her svarte 20,1 prosent at de hadde kjørt med piggfrie vinterdekk en hel sommer. En ny undersøkelse viser at dette tallet nå har sunket til 18,5 prosent.

– Endringen er ikke veldig stor, men det går riktig vei. Det som imidlertid er veldig gledelig å se, er at andelen har sunket betraktelig hos de yngste. I 2018 svarte 26,6 prosent av de mellom 18 og 29 år at de hadde kjørt en hel sommer med piggfrie vinterdekk, nå er det kun 13,1 prosent i samme aldersgruppe som svarer det samme, forteller Knudsen.

Det kan med andre ord se ut som mange holdningskampanjer har fungert mot den yngste målgruppen.

Vinterdekk på sommeren gir bilen din dårlige kjøreegenskaper og lengre bremselengde. Vinterdekkene slites også mye raskere når det er varmt i været. Foto: NAF.

Flere menn enn kvinner gjør det

– Det er faktisk en ørliten økning i gruppen 30-44 år som sier de har kjørt med piggfrie vinterdekk på sommeren, og det kan tyde på at det fortsatt er dårlige holdninger hos dem som var under 30 for tre år siden, men som nå har gått opp en aldersgruppe. Så vi kommer ikke til å slutte med våre holdningskampanjer, sier Knudsen.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Infact, viser også at flere menn (22 prosent) enn kvinner (14,7 prosent) har kjørt med piggfrie vinterdekk en hel sommer, og at det er flest «syndere» på Vestlandet, hvor 24,2 prosent oppgir at de har kjørt bil en hel sommer med piggfrie vinterdekk.

– Burde vært ulovlig

På grunn av koronapandemien er piggdekk-fristen utsatt denne våren. Etter 1. mai er det ikke lenger tillatt å kjøre med piggdekk, men det er altså ikke ulovlig å bruke piggfrie vinterdekk.

– Vi mener det burde vært ulovlig å kjøre med piggfrie vinterdekk på sommeren også, da vi vet hvilken sikkerhetsrisiko det innebærer å kjøre med slike dekk, avslutter Knut Knudsen.

