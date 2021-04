Tuchel: – Jeg er ikke sikker på om jeg liker det

Se Real Madrid-Chelsea på TV 2 og Sumo tirsdag fra kl. 20.30.

I skyggen av den enorme Superliga-nyheten presenterte Uefa forrige uke det nye formatet for Champions League fra 2024-sesongen. Blant de største endringene er at turneringen utvides fra 32 til 36 lag og antall garanterte kamper går fra seks til ti.

Flere har uttalt seg kritisk til den nye endringen. Før tirsdagens semifinale i Champions League stiller også Chelsea-manager Thomas Tuchel spørsmål ved avgjørelsen til Fotball-Europas øverste organ.

Enormt press

Tyskeren pekte også på at nyvinningen Nations League, flere lag i EM og klubb-VM gjør presset på spillerne enormt.

– Jeg er ikke sikker på om jeg liker det. Jeg ser bare flere kamper. Flere kamper i programmet. Det er vanskelig for meg å bli begeistret. All diskusjonen om Superligaen gjorde at vi glemte det nye Champions League-formatet. Spurte de noen trenere om det? Det tror jeg ikke. Spurte de spillere? Tror ikke det, sa Tuchel.

Spurt ble heller ikke Tuchel eller spillerne da tolv av Europas største klubber gikk ut med nyheten om at de vil danne en Superliga for en drøy uke siden.

De grandiose planene har siden den gang falt og alle utenom tre klubber - Real Madrid, Barcelona og Juventus - har sagt at de vil trekke seg ut av avtalen.

Tuchel ble spurt om han tror flere nøytrale engelsk tilskuere vil dem vondt i tiden fremover siden de prøvde å bryte ut:

– Virkelig? De vil at vi skal mislykkes mot Real Madrid? Vi har alle gjort våre feil. Om du eier klubben, kan du ta avgjørelser som ikke alle skjønner eller liker – det endrer ikke spillet. Jeg elsker dette spillet så mye, og det gjør også alle i garderobe, forsikret Tuchel journalisten om.

Går ikke crazy

Chelsea kommer til Madrid og tirsdagens semifinale etter å ha levert strålende under sin tyske manager. Mest av alt har laget fått skikk på det defensive under Tuchel, og i 16 av 21 kamper har de holdt nullen.

Derfor mener han at man ikke må forvente at laget skal ta enda lengre steg mot giganten fra Madrid.

– Man bør ikke forvente «crazy» ting av oss, men mer av det samme på det høyeste nivået. Vi har hatt tøffe kamper, viktige kamper, så vi føler at dette er et godt øyeblikk å spille denne kampen, sier Tuchel.

– Kanskje det neste nivået er å holde dette nivået. Ikke senke oss. Jeg har sterk tro på stallen.