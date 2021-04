Annonsen satte fyr på Airbnb – men det er bare ett stort problem

Airbnb-kundene har strømmet til London-townhouset som nylig ble lagt ut på utleienettstedet.

På bildene kan man se luksuriøse dobbeltsenger, klassisk blomstertapet, herskapelige spiserom og skinnende lysekroner.

Prisen på ei natt i det herskapelige huset, som ifølge annonsen er i London-området Clapham, er bare litt over tusenlappen.

DETALJERT: Slik blir hovedsoverommet i huset presentert. Foto: Skjermdump

Det er bare ett stort problem:

Det er YouTube-pranksterne Archie Manners og Josh Pieters som står bak annonsen.

I en video som nå går viralt, forteller de at det er langt i fra et luksushus de nylig la ut.

Det er et dukkehus.

HINT: YouTube-stjernene plasserte en vannflaske i husets inngangsparti. Foto: Skjermdump

Manners og Pieters sier til The New York Post at de ønsket å lure de mange britene som strømmer til Airbnb for å leie leiligheter og hus i Storbritannia etter at koronarestriksjonene har lettet opp.

– Archie og jeg tenkte at vi skulle legge ut en av verdens minste eiendommer på et av verdens største nettsteder, sier Pieters til nettstedet.

Designer dukkehus

YouTube-kjendisene dro til dukkehusdesigner Emma Watson, som har designet og laget dette svært detaljerte dukkehuset.

I dukkehuset er det både lesbare bøker, bitte små tulipaner, ekte malerier og lysekroner med ørsmå lyspærer i.

Da de la ut annonsen på Airbnb, brukte de et bilde av Pieters mor Diane som skulle forestille utleieren og bli godkjent av Airbnb.

«Luksuriøst townhouse fra 18-tallet,» lød overskriften.

Pieters og Manners gjorde et par småting på bildene for å hinte om at det var snakk om et dukkehus, som for eksempel å plassere en ekte vannflaske i en av gangene, samt et et gavekort på størrelse med et bankkort på badet.

I ett av speilene ser man også Pieters og Manners speilbilde.

KORT: Pieters og Manners la et gavekort på gulvet for å gi Airbnb-brukerne et hint om at det ikke var snakk om et ekte hus. Foto: Skjermdump

Full jubel

Airbnb godkjente annonsen, til full jubel for YouTube-kjendisene, og ifølge duoen rant det inn reservasjoner verdt nærmere 50.000 på kort tid.

– Mengden folk som ikke la merke til vannflasken er utrolig, sier Manners.

POPULÆRT: Airbnb-henvendelsene rant inn etter at duoen hadde lagt ut annonsen. Foto: Skjermdump

De små tingene teller

Manners og Pieters har nå fjernet annonsen, og understreker at de ikke har mottatt penger fra de mange som ønsket å leie herskapsboligen.

STORSLÅTT: Mange briter kunne tenke seg å spise middagen sin her. Foto: Skjermdump

De har også gitt to av dem, to arbeidskarer som var på desperat jakt etter et sted å overnatte, en gratis hotellovernatting på luksushotellet The Grosvenor House.

Pieters advarer om at det er mulig å bli svindlet av Airbnb-utleiere.

– Kanskje det er verdt å sjekke ting før man booker noe på nettet, for når alt kommer til alt, så er det de små tingene som teller, sier han.

Airbnb har foreløpig ikke kommentert saken.