Mason Mount (22) var bare 18 år gammel da Chelsea sendte ham til et annet land. Det var viktig ifølge ham selv.

Da José Mourinho og Chelsea løftet Premier League-trofeet i 2005, var det en seksåring som fikk sitt første møte med London-klubben.

Portsmouth-fødte Mason Mount ble en del av Chelseas akademi dette året. Unggutten gikk gradene og gjetordene om midtbanespilleren ble større og større med årene.

Tirsdag er 22-åringen trolig Thomas Tuchels viktigste spiller når Chelsea møter Real Madrid i semifinalen av Champions League. I potten ligger en finaleplass.

– Jeg dro ut som en gutt, men kom tilbake som en mann

Mason Mount er bare ett av talentene Chelsea-akademiet har fostret opp de siste årene. Reece James, Tammy Abraham, Fikayo Tomori (utlån til AC Milan) og Callum Hudson-Odoi har alle sammen med Mason Mount tatt steget opp til A-laget.

Som de fleste lovende Chelsea-unggutter ble Mount lånt ut for å få førstelagserfaring. Først dro han til Vitesse som 18-åring. Låneoppholdet ble en stor suksess. 23 målpoeng var status etter 25 kamper fra start og sju innhopp.

– Jeg lærte mye i Vitesse. Jeg var 18 år gammel og måtte tilpasse meg et nytt land, kultur og liga. Jeg lærte mye, men det var også tøffe perioder. Som 18-åring i et nytt land er det tøft å gå to måneder uten å få spilletid, sier Mount i et intervju med UEFA.

– Jeg lærte veldig mye om meg selv. Jeg dro definitivt til Vitesse som en gutt, men kom tilbake til Chelsea som en mann.

Til tross for suksessen mente Chelsea at unggutten hadde godt av nok et utlån. Denne gangen i England. Chelsea-legenden Frank Lampard trengte forsterkninger i Derby.

RADARPAR: Frank Lampard og Mason Mount hadde stor suksess i Derby. Foto: Craig Brough

Sammen med Fikayo Tomori fortsatte suksessen for Mount i Derby. Da Lampard tok over Chelsea etter sesongen, var det ikke tvil. Mason Mount var moden nok til oppgaven han hadde forberedt seg på siden han var seks år gammel. Endelig skulle han bli en del av Chelseas A-lag.

– Jeg tror jeg alltid har følt meg klar. Jeg har vært i Chelsea veldig, veldig lenge. Man er nødt til å tro på seg selv og være klar når man først får muligheten. Den kom nok litt tidligere enn jeg hadde forventet, men som jeg sa, jeg følte meg veldig klar, sier Mount.

Ble benket i Tuchels første kamp

Mount gjorde som han hadde gjort i Vitesse og Derby. Han viste at han var mer enn moden nok for nivåoppgraderingen.

Selv om Chelsea hadde en gullkalv i stallen valgte de å ruste stallen kraftig opp før denne sesongen. Kai Havertz, Timo Werner og Hakim Ziyech ble alle hentet inn for å styrke lagets offensive kvaliteter.

Men båndet unggutten og Frank Lampard hadde bygget opp i Derby var sterkt. Mount hadde også levert varene i sin første sesong for Chelsea, og fortsatte i sin andre sesong.

Da Frank Lampard fikk sparken i januar var Moint blant de første Chelsea-spillerne som takket Lampard på sosiale medier for det han hadde gjort for ham. Inn kom tyske Thomas Tuchel, som hadde ett mål for øye. Å vinne kamper.

I Tuchels første kamp var Mount og flere andre unggutter plasser på benken. Mange spekulerte i om tyskerens planer var å snu skuten med rutinert mannskap. Det tok likevel ikke lang tid før Tuchel så hvilke kvaliteter engelskmannen ytterst på innbytterbenken hadde.

– Tuchel kom inn og sa nøyaktig hva vi måtte gjøre fra dag én. Han har tatt spillet mitt til et nytt nivå, sier Mount om tyskeren.

VIKTIG: Mason Mount har vist seg å være en av Thomas Tuchels viktigste spillere. Foto: Adam Davy

Mens Tammy Abraham har havnet i fryseboksen og spilletiden har minket for Reece James og Callum Hudson-Odoi har Mount vært blant Tuchels beste spillere. I FA-cupen mot Sheffield United ble han belønnet med æren av å bære kapteinsbindet.

– Han fortjener det. Å lede et lag har ikke noe med hvor gammel man er. Mason har alt man trenger for å lede et lag, sa Thomas Tuchel før kampen.

– Han er en helt eksepsjonell spiller

Mounts prestasjoner har sendt ham rett inn i Gareth Southgates landslagstropp. Til sommeren skal «Three Lions» spille EM, og det er ventet at Mount får en viktig rolle i laget.

– Han er en helt eksepsjonell spiller. Han finner rom, lager sjanser og scorer mål, er dommen Southgate har kommet med.

Tore André Flo har jobbet tett med Mount i Chelsea. Også han er full av lovord om 22-åringen.

– Han er en veldig, veldig smart fotballspiller. Han er veldig mentalt sterk, og lærer underveis i karrieren sin hele tiden. Jeg har kjent ham i åtte år. Han har hele tiden tatt disse stegene. Det har nesten overrasket meg litt hver gang. Nå nærmer han seg med ganske store steg de store, europeiske spillerne, synes jeg, sa Flo da han gjestet TV 2s Premier League-studio tidligere i år.

I kvartfinalen av Champions League vartet Mount opp med et fabelaktig mål. Nå er det kun Real Madrid som står i veien for finaleplassen.

