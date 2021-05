Den ferske Mjøndalen-lederen glemmer aldri hva kollegene kalte henne: – Ble provosert

Berenike Munthe Wulfsberg (49) er et av flere nye kvinnelige lederfjes i Eliteserien. Veien dit har ikke vært enkel – og kampen for kvinner i norsk toppfotball er langt fra over.

– Det blir spennende. Jeg gleder meg masse, smiler Berenike Munthe Wulfsberg, mens hun skuer utover Consto Arena.

6. april ble hun presentert som eliteserieklubbens nye daglige leder og markedssjef.

I tillegg til Wulfsberg, har flere kvinner tredd inn i lederposisjoner i norske eliteserieklubber den siste tiden:

– I Vålerenga ble to kvinner valgt inn som styreleder (Tuva Ørbeck Sørheim) og nestleder (Zaineb Al-Samara) i mars.

– I Strømsgodset ble Elisabath Lohk valgt som fungerende styreleder etter at Ivar Strømsjordet trakk seg fra stillingen forrige søndag.

– I Sandefjord ble Merete Sand klubbens første kvinnelige styreleder da hun ble valgt i juni.

Legger man til veteranene Vibeke Johannessen i Brann og Tove Moe Dyrhaug i Rosenborg, har nå seks av 16 eliteserieklubber kvinnelig styreleder eller daglig leder.

Treningsnekt og forværelsespike

49-åringen fra Røyken har alltid elsket fotball. Faren dro henne med på fotballkamper fra svært ung alder, men aller gøyest var det å spille selv.

Da hun som sjuåring skulle bli med på fotballtrening med broren, fikk hun en beskjed hun aldri vil glemme:

– Treneren sa rett ut at jeg ikke fikk være med, fordi jeg var kvinne. Det var veldig trist. Jeg ble veldig lei meg.

HJEMMEBANE: Her vil Wulfsberg skape uforglemmelige øyeblikk. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Opplevelsen ble skjellsettende. Alternativet ble å spille på gårdsplassen sammen med andre. Moren ledet den utstøtte gjengen.

Senere ble hun del av det første jentelaget i fotball i Røyken og Spikkestad.

Men også i voksen alder har hun kjent på hva det vil si å være kvinne i fotballmiljøet. Da hun jobbet i administrasjonen i Sandefjord tidlig på 2000-tallet ble hun og de kvinnelige kollegene omtalt på en helt spesiell måte.

– Vi ble kalt «forværelsespiker», selv om vi omsatte og gjorde sponsoravtaler på lik linje med de andre.

– Jeg ble provosert, erkjenner hun.

Men Wulfsberg opplevde det aldri som vondt ment – i ettertid ser hun heller på det som et resultat og speilbilde av tiden.

Og siden den gang har hun opplevd at utviklingen gradvis har gått i riktig retning.

– Men det går ikke fort nok, skyter hun inn.

Machokultur

NFFs mangfoldsrapport fra 2020 viser at kvinneandelen i norske fotballklubber samlet sett øker svakt – mest på styre- og adminstrasjonsnivå.

Fra 2014 til 2020 steg kvinneandelen i styrene til norske klubber fra 21 til 30 prosent. Det er riktignok et stykke igjen til fotballtingets uttalte mål om 40 prosent kvinner i styrerommene.

– Fotballen har lenge hengt etter samfunnsutviklingen, som har vært en mannsbastion. Vi har hatt kvinnelige statsministere, finansministere og høyesterettsjustitiarius, så det skulle bare mangle at fotballen kommer etter, sier Tuva Ørbeck Sørheim, nyvalgt styreleder i Vålerenga.

GLEDER SEG: Tuva Ørbeck Sørheim har store ambisjoner med Vålerenga. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Etter mange år som mor i barnefotballen, fikk Kagge-forleggeren kjenne på det hun beskriver som «machokultur» i fotballmiljøet.

– Det motiverte meg til å ta styrevervet i Vålerenga. Jeg innså at vi trenger flere kvinner i fotballen, forteller Sørheim, som allerede har lagt bak seg to perioder som styrenestleder i Oslo-klubben.

Mektig NFF-duo

På toppen av den norske fotballpyramiden gleder Lise Klaveness og Gro Tvedt Anderssen seg over den siste tids utvikling i styrerommene til klubbene. De er henholdsvis toppfotballsjef og direktør før samfunn og kommunikasjon i Norges Fotballforbund.

Duoen hevder å se flere konkrete tegn på at utviklingen peker riktig vei.

– Fire av fire landslagstrenere for aldersbestemte landslag på kvinnesiden er kvinner. Det er heller ikke mange kvinnelige toppfotballsjefer jeg møter når jeg er ute i Europa. I seg selv er ikke det et problem – menn er veldig hyggelige – men på et strukturelt nivå er det viktig før døtrene våre at representasjonen i skolegården gjenspeiles i makten og i styrerommene, sier Klaveness.

Både Sørheim, Wulfsberg og Gro Tvedt Anderssen er tydelige på at 40-åringen fra Bergen har vært en foregangsfigur for norske fotballkvinner.

– Jeg er veldig takknemlig for de kvinnene som har gått foran og banet vei, sier Tvedt Anderssen.

NFF-TOPP: Lise Klaveness gleder seg over at flere kvinner inntar styrerommene. Nå ønsker hun seg flere kvinner inn i de mer tekniske stillingene. Foto: Terje Pedersen

– Jeg blir ofte spurt om hvordan det er å jobbe på mannens arena. Da svarer jeg: «Det gjør jeg ikke, jeg har brukt hele livet mitt på fotball – det er min arena, det er jentenes arena, det er kvinnenes arena», følger Klaveness opp.

Mange ganger har hun blitt utsatt for støtende kommentarer på grunn av kjønnet sitt. Selv om hun har blitt såret, har hun valgt å stå i det.

– «Driven» har vært å normalisere dette for de som kommer etter, forklarer hun.

Lang vei igjen på trenersiden

Selv om den nevnte mangfoldsrapporten til Norges Fotballforbund viser bedring i kvinneandelen på styre- og administrasjonsnivå, viser den også tydelig hvordan antall kvinner synker jo nærmere man kommer selve idretten.

HISTORISK: Sotra-trener Renate Blindheim ble den første kvinnelige treneren for et herrelag i norsk toppfotball. Foto: Vidar Ruud

Av 2997 trenere i voksenfotballen kartlagt i undersøkelsen, er 208 av dem kvinner. Det gir en prosentandel på 7 prosent.

– Vi har ennå ikke hatt kvinner i toppjobber som trenere på herresiden, som gjør at det rett og slett er et glasstak der, sier Klaveness, og fortsetter:

– Det er mange som sier at det er fjernt å ansette en kvinne i en eliteserieklubb. Det er en selvfølgelig en merkelig uttalelse. Det burde vært helt naturlig for en kvinne som har viet livet sitt til fotball. Dem er det flere av. Her er det barriere som må knuses, og de skal vi også knuse.

Tilbake i Mjøndalen er Berenike Wulfsberg helt enig med toppfotballsjefen.

Hun har latt seg inspirere av Renate Blindheim, som trener herrelaget til Sotra i 2. divisjon – og mener tiden er overmoden for at kvinner får prøve seg også i toppklubbene.

– Jenter har blitt trent av menn hele veien, da bør det gå fint andre veien og. Noe annet ville være rart, forklarer Mjøndalen-lederen.

Nå er sesongstart like rundt hjørnet. I fjor berget bruntrøyene fra Nedre Eiker eliteserieplassen med et nødskrik i playoff-kampene.

Wulfsberg er imidlertid sterk i troen på at denne sesongen avsluttes med fornyet eliteseriekontrakt på langt mindre dramatisk vis:

– Tipset mitt er topp ti!