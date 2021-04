Langrennsstjerna om den nye rollen: - Jeg er livredd!

Etter at langrennsløper Martin Johnsrud Sundby debuterte i verdenscupen i 2005, har det blitt 15 NM Gull, fire VM-gull, to OL gull, 30 enkeltseiere, tre totalseire i verdenscupen og han har vunnet Tour de Ski to ganger.

Nå er 36-åringen på full fart inn i en ny fase i livet.

– Jeg har det veldig bra. Denne sesongen har vært en emosjonell berg- og dalbane. På en måte er jeg helt sikker på at jeg har tatt det rette valget, sier langrennsstjernen til God morgen Norge.

Martin innrømmer at det har ikke vært lett å slutte med noe han har drevet på med i 15 år.

– Jeg kunne ikke legge skiene fullstendig bort, men jeg har klart å sette meg nye mål, forteller han.

Nå skal nemlig 36-åringen satse på langløp.

– Jeg går inn i det med en tosidig plan. Jeg må trene mye, men annerledes fremover, sier han.

Årsaken er fordi kona til 36-åringen skal ut i jobb igjen, og Martin skal være mer på hjemmebane og sjonglere livet som trebarnsfar og skiløper.

Passer sønnen for første gang alene

Om bare noen uker skal han ut i pappaperm for yngstemann på ett år.

– Nå går jeg ut i min vanskeligste måned. Kona skal jobbe og da skal jeg være pappa på fulltid. For første gang i livet skal jeg passe på min lille sønn alene. Jeg er livredd for det, sier Martin.

Han tror det uansett kommer til bli spennende, og familien har allerede en god løsning på hvordan familiekabalen skal gå opp i hverdagen.

NY HVERDAG: Nå går Martin Johnsrud Sundby straks ut i pappaperm for første gang. Foto: God morgen Norge

– Vi har en bra løsning på dette, og det blir veldig lange løpeturer med vogn på meg. Vi er helt enige om at jeg ikke skal satse på OL. Det hadde krevd masse tid borte fra familien og da blir det ikke noe av, forteller han.

– Du skal kanskje fikse litt mer hjemme? Som å fikse middag og ha den klar?, spør programleder Vår Staude.

– Nå legger du lista veldig høyt her.

– Jo, men det er vel sikkert det hun har gjort for deg og dere i alle år?

– Vi har et bra samarbeid, men det blir en annen hverdag.

Mer hjemme og tilstede

Det han har sagt til sin bedre halvdel, er at ting skal bli annerledes.

– Jeg skal være litt mer hjemme i helgene og litt mer tilstede i feriene, sier han og fortsetter:

– Det er der det er tøffest, når man er toppidrettsutøver og trener to ganger om dagen hele året. Det er de periodene man vil være med familien som er det verste. Hverdagen er jo krevende uansett, sier han.

Se hvilke planer han har for karrieren videre ved å se hele intervjuet fra God morgen Norge med langrennsstjernen øverst i artikkelen.