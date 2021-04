Kroatia er ikke akkurat viden kjent for sin bilproduksjon. Men de siste årene har de likevel blitt satt på kartet, takket være en kar som heter Mate Rimac.

Siste del av det navnet har du kanskje hørt før – for det er nemlig også navnet på den elektriske hyperbilen han står bak.

Den første modellen har allerede satt alt fra Tesla Model S til Lamborghini Aventador i skammekroken på akselerasjon.

Nå er man i innspurten med oppfølgeren: Rimac C2. Også den er elektrisk.

De siste detaljene er ikke helt ferdig enda, men allerede nå kan vi slå fast at denne kommer til å sette spor etter seg.

Knuser Taycan

Gründer og toppsjef, 33 år gamle Mate Rimac, har laget en video der de blant annet tester bilens akselerasjon. For gjøre det litt visuelt, har de fått med seg en annen vanvittig elbil, Porsche Taycan Turbo S, på et dragrace.

Sistnevnte er som kjent ingen sinke i trafikken. Med sine 761 hk – gjør den 0-100 km/t på 2,8 sekunder.

Ved siden Rimac C2 er den imidlertid sjanseløs. Riktignok er den raskere de aller første meterne, men så kommer C2 som en rakett!

Hvordan det er mulig, må du nesten se videoen øverst i artikkelen, for å skjønne.

Rimac C2 er ikke langt unna å gå i produksjon. Vippedørene er av typen som legges merke til.

Verdens raskeste

Det er måleapparat i bilen som avslører tiden bilen bruker på kvartmila. Den avslører et mildt sagt oppsiktsvekkende resultat. Strekningen er nemlig unnagjort på under 9 sekunder.

Akkurat denne distansen er kanskje ikke noe folk flest har et forhold til. Men for å sette det i perspektiv, kan vi jo fortelle at Bugatti Chiron, enn så lenge verden raskeste serieproduserte bil, bruker 9,4 sekunder.

Tesla-killer?

Mate Rimac forteller i videoklippet at de fortsatt jobber med å hente ut full effekt av motorene. Målet er at 0-100 km/t skal ta under 2 sekunder, at toppfarten skal bli 412 km/t – og at bilen skal ha 1.914 hk / 2.300 Nm dreiemoment. På papiret skal den være ørlite raskere enn kommende Tesla Roadster. Men hvem vet hva Elon Musk finner på ...

Prisen på C2 er satt til rundt 21 millioner kroner – og det er planlagt kun 150 produserte eksemplarer. Rapportene sier at så godt som alle er solgt, allerede.

Rimac C1 på Norgesbesøk

Video: Her avdukes Rimac Concept C2:

