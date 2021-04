– Det ville vært absurd

Tirsdag: Se Real Madrid - Chelsea kl. 20.30 på TV 2 og Sumo

Det er ikke bare det sportslige som står i fokus for Real Madrid i forkant av tirsdagens Champions League-semifinale mot Chelsea.

Det er blitt hevdet at flere klubber, deriblant Real Madrid, risikerer utestengelse fra kommende Champions League-turneringer etter Superliga-bråket. Det er ikke noe Zinedine Zidane bruker mye energi på nå.

– Det vil være absurd om vi ikke skulle være med i Champions League. Det er masse prat, men siden vi ikke kan kontrollere det, så er mitt fokus kun på kampen. Men min mening er at alle vil se Real Madrid i Champions League, sier manageren på tirsdagens pressekonferanse.

Zidane ønsket ikke å fortelle om hvordan dialogen med den kontroversielle Real-presidenten Florentino Perez har vært de siste dagene.

– Det vil jeg ikke svare på. Presidenten vet hva jeg har på hjertet. Det er ikke tid for å snakke om det nå, vi skal spille semifinale i Champions League og det er det eneste jeg tenker på.

Franskmannen er mer opptatt av hva som skal til for å slå det engelske formlaget i den spanske hovedstaden.

– Chelsea er et komplett lag. De forsvarer seg skikkelig og vi må vise oss fra vår beste side om vi skal kunne slå dem.

I likhet med engelskmennene kjemper Real Madrid på flere fronter. Kampen om La Liga-tittelen er åpen igjen etter helgens resultater.

– Vi kommer ikke til å velge. Vi har muligheten i begge turneringer. Vi har én måned igjen av sesongen og vi skal kjempe hele veien inn.

Zidane bekreftet også at Ferland Mendy ikke blir klar til tirsdagens kamp, men at Toni Kroos er tilbake. Eden Hazard, som gjorde comeback i helgens kamp mot Betis, er også tilgjengelig for møtet med gamleklubben.

– Han spilte 15-20 minutter og gjorde det ganske bra. Han hadde ikke noe kjenning med skaden. Han er glad og vil bidra masse.

Varane lover motivert Hazard

Lagkamerat Raphaël Varane forteller at den belgiske stjernen er klar for å vise seg frem mot London-klubben.

– Han er veldig motivert. Vi vet hvilke kvaliteter Eden har og han vil bevise det.



Den franske stopperen, som selv har vært koblet til Chelsea, er klar på at det er to tøffe kamper i vente.

– Det vil bli en krevende kamp både fysisk og taktisk. Vi må gjøre en komplett opptreden. Vi må gjøre vårt aller beste for å få et bra resultat. Chelsea er et komplett lag. De har offensive spillere med forskjellige kvaliteter og kan spille på forskjellige måter. Det viktige for oss blir å tilpasse oss det vi kommer til å møte.