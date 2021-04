Noen vil påstå at det knapt finnes noe mer typisk for midtlivskrisen, enn en sportsbil. Gjerne en rød cabriolet, med to seter – og en motor som lager mye lyd.

Kanskje var det drømmebilen du ikke kunne unne deg da du var yngre, men som nå er blitt oppnåelig?

Uansett, det finnes en del stigma, knyttet til det å komme i 40-årene og kjøpe seg en slik bil. Og ja, det er flest menn som havner i denne "krisen".

Akkurat dette temaet ønsker gutta i Top Gear å fokusere på i siste episode av årets sesong.

– Vi omfavner midtlivskrise-bil som en mulighet i midten av livet. Biler er en fantastisk måte å gjøre det du ønsket å gjøre når du var yngre uten skam, og ikke bry seg om du ser latterlig ut, sier Chris Harris.

Han utgjør sammen med Freddie Flintoff og Paddy McGuinness programleder-trioen i Top Gear på BBC.

Drømmebilen gjorde meg nesten venneløs

Mulighet ikke krise

Flintoff (43) deler på mange måter synspunktet til Harris.

– Bilsmaken min har ikke endret seg. De bilene jeg likte i 20-årene, liker jeg fortsatt. Jeg kan se på splitter nye Ferrari eller Lamborghini-modeller, uten at jeg engajserer meg. Men så snart jeg får se en bil jeg digget i slutten av tenårene og starten av 20-årene, øker pulsen, sier Flintoff.

I midtlivskrise-episoden kjører han den britiske sportsbilen TVR.

Midtlivskrisen? Ja takk, kom med den!

Freddie Flintoff, Chris Harris og Paddy McGuinness har testet midtlivskrise-biler. Foto: Alexander Rhind

Triathlon... ish

Tredjemann i gjengen, McGuinness, har fått tak i en knallgul Ferrari-replika. I bunnen er det en Toyota – og derav kallenavnet Toy-ari.

Men McGuinness syntes ikke det å kjøre bilen var det verste. Gutta måtte nemlig gjennom et slags Triathlon, også. Først svømme, så sykle – og til slutt kjøre bil på bane, i stedet for å løpe.

Siden opptaket ble gjort midt på vinteren, ble svømmingen redusert til 200 meter.

– Likevel var dette det tøffeste vi har gjort i denne serien. Grusomt. Vi var ikledd lycra, også. Ikke det mest velegnede for en middelaldrende mann.

Dette er Toyotaen å ha når du skal du krysse en ørken

Toyota Yaris GT får måle krefter mot noen ikoniske sportsbiler. Foto: Lee Brimble

Morobil

I denne episoden er også nye Toyota Yaris GR med. En skikkelig moroklump av en bil, som vi i Broom har testet – og som vi rett og slett elsker.

– Den er kostbar til å være en liten Toyota. Men så er det også en reinspikka rallybil som kan kjøres på vanlig vei, sier Harris.

Han tester Yaris GR på Top Gears racerbane, der den får kjøre seg mot noen ikoniske sportsbiler.

Les vår test av Yaris GR her

Video: Corona-pandemien fikk Broom-Vegard til å bytte bil:

Èn ting overrasker stort ved dette BMW-beistet