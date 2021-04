Godsets nye styreleder tok umiddelbart grep – slik skal klubben takle krisen

Det har virkelig blåst rundt Strømsgodset i det siste.

Søndag kveld toppet det seg da det ble kjent at både styreleder Ivar Strømsjordet og Dag Lindseth Andersen gir seg i klubben. Sistnevnte gir seg riktignok først 1. juni.

Dette skjer bare få uker etter «rasisme-saken» som endte med at trener Henrik Pedersen og Strømsgodset skilte lag. På toppen av det forsvant klubbens mangeårige sportssjef Jostein Flo ut av klubben.

Bare få uker før seriestart, har Strømsgodset virket som en eneste stor kaosklubb.

– Det er klart at vi som har fulgt klubben så tett, vi får litt vondt i hjertet. Det gjør mye med supportere, spillere og trenere - det er klart at det ikke er noen god situasjon å være i for klubben. Men det som er bra nå, det er at det virker som om det er veldig mange som vil klubben vel. Vi må se framover nå i stedet for å se bakover. Nå må vi løse utfordringene vi står overfor, sier Elisabeth Lokh.

Hun har tatt over som fungerende styreleder som en følge av at styreleder Ivar Strømsjordet trakk seg søndag kveld.

Samlet Godset-administrasjonen

Lohk har dermed fått en helt sentral rolle med å rydde opp i kaoset som har preget klubben fra Drammen de siste månedene.

Allerede mandag morgen tok hun grep, da hun samlet Strømsgodset-administrasjon for en samling i bånn.

– Det var en fin prat. Det er fortsatt mange dedikerte og flinke folk igjen i administrasjonen, og mitt inntrykk er at de er skikkelig kamplysten. Nå skal det jobbes hardt for å være klar til seriestarten, sier hun.

Etter måneder med motgang, som blant annet endte med at midlertid Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen konkluderte med at «sett utenfra, så er Strømsgodset nå en klovneklubb» da han ble presentert.

Søndag kveld toppet det seg altså ytterligere, men ifølge Elisabeth Lohk er det slett ingen Godset-administrasjon som har gitt opp.

– Jeg opplever at vi har samlet oss, og at alle er enige om å se framover. Det er fortsatt mye jobb å gjøre, men jeg har en god følelse på at folk nå ser framover og har troen på at vi skal løfte oss, sier hun.

– Er det nesten slik at all motgangen kan snus til noe positivt nå?

– Det er helt klart at det er igjen en gjeng i klubben som vil snu dette til noe positivt. Jeg føler alle gjorde det klart at de vil stå sammen for Strømsgodset framover. Energien virket god, sier hun.

Varslingssak-konklusjon denne uka

Hun håper det kan bli fokuset framover i stedet for det som har vært.

Likevel er det ingen tvil om at det fortsatt er pågående saker i klubben som vil kunne ta fokus fra det sportslige framover.

Blant annet er det varslet en konklusjon i den såkalte varslingssaken i starten av denne uken.

– Den går sin gang, og vi er i en prosess. Den skal behandles i styret når den er klar. Det er viktig, sier hun.

– Oppfatter du den som forstyrrende i denne prosessen?

– Det vil jeg ikke kommentere. Men det er en viktig sak å få en avklaring på. Så må vi se framover etter det, sier hun.

I løpet av de siste ukene har altså en rekke framtredende Strømsgodset-ledere forsvunnet ut av klubben.

– Er det tid for selvransakelse nå?

- Det har jeg ingen kommentar til akkurat nå. Nå handler det om å få oversikt over situasjonen, sier hun.

I en SMS til TV 2 skriver avgått styreleder Ivar Strømsjordet at han ikke vil uttale seg om saken mandag. Han peker på fokus videre må være på klubben, og at det er andre som må stake ut den kursen.

Taus om klubbens økonomiske situasjon

Allerede i ettermiddag vil man få første svar på hvordan Strømsgodset ligger an rent sportslig. Da venter Sandefjord til treningskamp.

TV 2 får opplyst at ingen av spillerne vil uttale seg om situasjonen i klubben før etter den kampen.



Fungerende styreleder Elisabeth Lohk håper det sportslige snarest mulig kan bli hovedfokuset i Strømsgodset.

Strømsgodset har vært klare på at klubben har en jobb å gjøre.

– Finnes det økonomi til å forsterke stallen?

– Det har jeg ikke noen kommentar til, svarer Lohk.

– Har sluttpakker i løpet av den siste tiden gjort at det er mindre penger tilgjengelig?

– Det har jeg heller ingen kommentar til. Det er avtaler som er inngått som er personlige, påpeker hun.

Etter måneder med interne stridigheter, håper hun imidlertid at klubben snart kan rette fokuset framover. I tillegg til arbeidet med å finne en ny daglig leder, mener hun spesielt en ting blir viktig framover.

– Det blir veldig viktig å ivareta menneskene. Vi må ha en god kommunikasjon både internt og utad framover, sier Elisabeth Lohk.

PS: Verken daglig leder Dag-Lindseth Andersen eller tidligere sportssjef Jostein Flo har besvart TV 2s henvendelser om denne saken i dag.