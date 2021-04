Fravær av avgifter og moms på elbiler i Norge, har utvilsomt vært viktig for det eventyrlige salget vi har sett de siste årene.

I fjor elbil-andelen for første gang over 50 prosent av nybilsalget.

Men den enorme elbil-satsningen koster solide summer. Beregninger fra Finansdepartementet viser at elbil-fordelene kostet Norge rundt 19,2 milliarder kroner i 2020.

Vil innføre moms

Dersom det blir regjeringsskifte til høsten, kan det bli slutt på moms-fritak for mange elbiler.

Arbeiderpartiet har allerede foreslått å innføre moms på elbiler som koster mer enn 600.000 kroner. Forslaget innebærer at det tilkommer moms på den delen av prisen som overstiger 600.000.

Nå følger SV etter. På deres landsmøte er det bestemt at også de ønsker å innføre moms på elbiler som koster mer enn 600.000 kroner.

Hos Senterpartiet, går et knapt flertall inn for det samme AP og SV tar til orde for. Dermed er det nærliggende at veldig mange elbiler kan bli betydelig dyrere, dersom vi får et regjeringsskifte etter høstens stortingsvalg.

Moms på elbil vil halvere salget

SV foreslår moms på de dyreste elbilene i partiets utkast til nytt stortingsprogram. Foto: Scanpix

Flere hundre tusen dyrere

Norges mest solgt nybil i fjor, elbilen Audi e-tron, er en av mange modeller som risikerer å bli dyrere. E-tron koster i dag fra rett under 600.000, men legger du til litt utstyr, er dette en bil til minst 700-800.000 kroner.

Andre biler som kan bli dyrere er Mercedes sin bestselger EQC (startpris på 636.900 kroner), Jaguar I-Pace (fra 669.900 kroner), samt Tesla Model S, Tesla Model X og Porsche Taycan – for å nevne noen.

Og bare for å ta et eksempel som virkelig blir truffet av den eventuelle moms-innføringen: Toppmodellen Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo, koster i dag fra 1,7 millioner kroner. Dersom vi legger på 25 prosent moms, på beløpet over 600.000, utgjør dette en prisstigning på 275.000 kroner.

Men skal du først handle sportsbil til rundt to millioner kroner, er kanskje ikke dette prispåslaget avgjørende, mener AP, SV og SP.

Nye Porsche Taycan Cross Turismo kan risikere å få en prisøkning – dersom det blir rød/grønn regjering.

