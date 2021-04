Spissikoner de første i Premier Leagues Hall of Fame

Engelskmannen Alan Shearer slo igjennom i Blackburn, der han sammen med Henning Berg var med på å vinne serien i 1994-95. Han scoret 260 mål i sine 14 år i Premier League, hvor han også spilte for Newcastle.

Shearer er den eneste spilleren med over 100 mål i to forskjellige PL-klubber. Han fikk Gullballen som Europas fremste målgjører hele tre ganger.

Franske Thierry Henry fikk den samme prisen fire ganger. Henry gjorde 175 mål på 258 kamper for Arsenal. Han scoret også minst 20 mål i fem sesonger på rad i «The Gunners'» siste storhetstid på begynnelsen av 2000-tallet.

På sine åtte år i Arsenal var han med på å vinne serien to ganger, og i 2003-04 sesongen gikk laget gjennom serien uten et eneste tap.

– At jeg sammen med Alan Shearer er valgt inn som de to første i Premier Leagues Hall of Fame er mer enn spesielt. Da jeg var liten handlet det meste om hvordan jeg kunne få tak i et par fotballsko, og nå snakker vi om Hall of Fame, sier Henry til Premier Leagues nettsted.

Senere mandag vil det bli lagt fram en liste på ytterligere 23 nominerte. Fansen skal stemme fram hvilke seks andre spillere som tar plass ved siden av Shearer og Henry.

