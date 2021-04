Fikk kreft under pandemien – holdt det hemmelig frem til nå

The Rolling Stones-gitaristen avslører at han har kjempet mot kreft i all hemmelighet under pandemien.

Dette er andre gang gitarlegenden har kreft.

Takker kona

73-åringen sier til The Sun at han ble diagnostisert med en sjelden og aggressiv type småcellet kreft.

– Jeg har hatt kreft på to forskjellige måter nå, sier han til magasinet.

Nå skal han være kreftfri igjen. Han sier at kona Sally (43) og barna deres hjalp ham holde seg sterk.

PAR: Ronnie Wood og kona Sally Humphries. De har vært gift siden 2012 og har tvillinger sammen. Foto: Joel Ryan

Edru

Han tror også det har hjulpet å ikke drikke alkohol, rockestjernen har nemlig vært edru i et tiår.

Til The Sun sier han at han la skjebnen i hendene til «en høyere makt».

– Alt jeg kan gjøre er å være positiv i holdningen min, være sterk og bekjempe den, og resten er opp til min høyere makt, gjengir The Sun.