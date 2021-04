Tidligere Brann-helter bekymret før seriestarten: – Det har sett skrekkelig ut

Etter tre svake treningskamper med tre tap og ni baklengsmål, er spørsmålstegnene rundt årets Brann-utgave store. Den tidligere storscoreren Thorstein Helstad spår en tøff sesong for gamleklubben.

– Det ser litt tungt ut, sier Thorstein Helstad til TV 2.

Han har ikke latt seg imponere av verken resultater eller prestasjoner i vinterens treningskamper. Det har heller ikke hans tidligere lagkamerat Erik Huseklepp.

– Brann har sett skrekkelige ut etter den ekstra pausen i vinter. Det var riktignok en spillemessig fremgang mot Bodø/Glimt, mener Huseklepp.

– Ekstremt viktig med forsterkninger

I kampen mot Glimt ble også kaptein Daniel Pedersen skadet, og dansken kommer til å miste seriestarten. Det kan bli et hardt slag for en tropp som inneholder vesentlig færre spillere enn i 2020.

– Det ser tynt ut. Stallen er veldig utsatt for skader. Spesielt på de sentrale spillerne. Det kan bli tungt. Det er kun på keeperplassen at Brann har god nok dekning. I alle andre posisjoner syns jeg det er mangler, sier Helstad.

Huseklepp mener at Brann er nødt til å handle før sesongen sparkes i gang i mai.

– Det er ekstremt viktig for Brann å styrke stallen. Det viktigste er å få inn et stopperalternativ til. Det går ikke med to stykker. Det salget av Jesper Löfgren er ubegripelig.

Den svenske midtstopperen ble solgt til Djurgården i slutten av mars.

– Hadde klubben hatt en ny spiller på trappene, at de bare solgte og fikk inn en annen. Men Brann hadde ikke noe klart. Löfgren spilte mot Glimt i februar og gjorde det ganske ok. Og det var den beste Brann-kampen jeg har sett på lang tid. Siden den gang har det sett skrekkelig ut, sier TV 2-eksperten.

Tøff åpning kan bli avgjørende

Branns program de første ukene er langt fra enkelt. I de fem første kampene skal rødtrøyene møte Viking (B), Vålerenga (H), Molde (B), Rosenborg (B) og Bodø/Glimt (H).

– Det er et meget tøft program. Man blir kastet rett til ulvene, og får virkelig testet seg. Det kan bli utslagsgivende. Det er fort gjort å bli værende nede i bunnen om man får en poengfattig start, spår Helstad.

Men det er ikke bare resultatene som har gjort årets Brann-vinter ekstra krevende. Klubben står fortsatt uten sportssjef etter at Rune Soltvedt måtte gå i februar.

– Brann er stadig på jakt etter en erstatter. Det at klubben nå er uten sportssjef gjør at de oppgavene nå er mer opp til Kåre og teamet hans. Han burde konsentrert seg mest om det som skjer på feltet. For der er det en jobb å gjøre, sier mannen som står med 104 scoringer for bergenserne.

Sjeldent har forventningene til et Brann-lag vært lavere, men Helstad mener likevel det kan føre til noe positivt. Og han tror ikke laget rykker ned.

– Det er ingen som skriker om at «gullet skal hem» nå. Supporterne ser hvordan stallen ser ut og hvordan det gikk i fjor. Man kan forvente en ny mellomsesong. Da må man slippe til unggutter, og det er flere spennende, lokale spillere som er født på 2000-tallet, sier måltyven.

MYE Å TENKE PÅ: Branns trener Kåre Ingebrigtsen før treningskampen mellom Bodø/Glimt og Brann på Aspmyra stadion. Kampen endte 4-1. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Man sier at treningskamper ikke betyr noe, men slik er det ikke i Bergen

Før sesongstarten skal Brann møte Sandnes Ulf og Åsane i de to siste treningskampene. Huseklepp mener at Kåre Ingebrigtsen må bruke de to siste kampene til å spille inn en startellever.

– Nå er laget i en så prekær situasjon, at Kåre ikke kan rullere mer. Han må spille inn et lag. Det er to treningskamper som man er avhengig av å vinne for å få selvtillit. De tre forrige kampene har vært så alarmerende. Man sier at treningskamper ikke teller, men i Bergen så gjør de det. Ikke gøy å komme inn i en sesong med så mye negativitet.

– Slik som spillerne ser ut nå, ser det ut som de er ganske langt nede allerede før sesongen har begynt, sier Huseklepp.

Forren: – Vi får motbevise kritikerne

I et intervju med TV 2 etter søndagens kamp mot Bodø/Glimt, sa Vegard Forren at laget har mye å jobbe med.

– Jeg tror alle skal være fornøyde at det ikke er seriestart og at det ikke spilles om poeng. Vi har en liten vei å gå. Vi er ikke helt der vi vil være, men det er store deler av kampen vi kan ta med oss og bruke positivt.

Forsvarsspilleren fortalte også om en krevende treningsvinter med lite spillere på feltet.

– Vi har vært for lite folk på trening i perioder, og så er vi en liten stall. Vi tåler ikke så mye. Daniel gikk av i dag, og vi er ikke akkurat veldig godt besatt sentralt på midten. Vi trenger alle mann. Det er naturlig det når du taper kamper og gruppen er i mindretall, du får ikke stor bane på trening, så er det klart du trenger påfyll.

Vegard Forren kom til Brann i 2020. Nå har stopperen en hel vinter med trening bak seg. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Men vi får se. Vi som er her nå er i alle fall forberedt på at det er vi som må gjøre jobben. Vi stoler på at vi er mer enn gode nok.

– Kommer seriestarten for tidlig for Brann?

– Nei, det er det siste vi skal snakke om. Vi har holdt på siden 15. januar og aldri trent så bra. Slik situasjonen er nå og at vi føler at vi har ting å jobbe med, så er utgangspunktet greit at man starter 9. mai og ikke tidlig i april.

– Vi må legge bort at vi tror at vi er så godt trent at det skal gå på automatikk, for det gjør det ikke. Det har vi fått litt svar på nå. Vi har fått svar på at det er godt med treningskamper før seriestart, så jeg tror vi skal være klare når startskuddet går.

– Hva tenker du om at flere eksperter spår nedrykksstrid?

– Det er klassisk det. At det blir litt negativitet og lite optimisme. Det er naturlig. Det lever vi fint med. Vi er jo litt skuffet over at vi svikter mye fans og oss selv resultatmessig, men vi har snakket om i flere år at det ikke er resultat vi går etter i treningskamper.

– Det er et godt utgangspunkt å ta med seg inn i seriestarten at vi er underdogs, så får vi heller motbevise kritikerne.