Terminal Arlanda ble stengt etter funn av «mulig farlig gjenstand»

Terminal 5 på Arlanda flyplass utenfor Stockholm var stengt i noen timer mandag morgen etter at politiet oppdaget en «mulig farlig gjenstand».

Klokken 08.13 fikk politiet en telefon fra sikkerhetsvakter om at de hadde undersøkt en mistenkelig veske.

– Da de ikke med en gang kunne si om det var noe ufarlig, kontaktet de oss. Vi fortsetter etterforskningen, sa Towe Hägg, pressetalsperson ved Stockholms politi, til Dagens Nyheter.

Terminalen ble først evakuert. Etter at politiet hadde kontrollert gjenstanden kunne de konkludere med at den var ufarlig. Ved 11.20-tiden ble terminalen gjenåpnet, skriver avisen.

Under koronapandemien har all flytrafikk blitt flyttet til terminal 5 på Arlanda. Ifølge Swedavia, som driver flyplassen, ble all virksomhet ved terminalen avbrutt, og veitrafikken ved inngangen stanset. Det skriver NTB.