Kong Carl Gustaf i sorg: – Prøvde å få ett siste møte

Denne uken fyller kong Carl Gustaf av Sverige 75 år. I den anledning ble han intervjuet i den svenske podcasten, Värvet, som ifølge kongehuset ble spilt inn i prinsesse Sibyllas leilighet på slottet.

Kongen forteller at han har fått begge korona-vaksinene, for en stund tilbake.

– Jeg føler at jeg er relativt rolig, men fortsatt har jeg en viss respekt for ikke å ha for tette møter med mennesker, sier han i intervjuet.

Prøvde å besøke prins Philip

Han forteller også om fortvilelsen over å ikke kunne delta i begravelsen til prins Philip, tidligere denne måneden. I istedenfor så han den, i likhet med mange andre, på CNN.

– Det var en veldig emosjonell og fin begravelse. Annerledes, selvfølgelig. Jeg hadde ønsket å besøke og delta i begravelsen. Vi hadde allerede begynt å ta kontakt for et år siden, og prøvde å få mulighet til et besøk, sier han og fortsetter:

– Jeg var redd dette skulle skje. Nå var prins Philip nesten 100 år gammel, fantastisk.

– Han var en herlig person

Da kong Carl Gustaf var tenåringsgutt møtte han prins Philip for første gang, og har møtt prinsen mange ganger i de senere årene.

– Han var en herlig person, varm og hjertelig. Veldig humoristisk og hadde alltid en viss tvist i det han sa, forklarer 74-åringen.

Han husker spesielt godt en hendelse som skjedde da de var ute og seilet sammen. Det var spredt et rykte om at det var kongeligheter i båten.

– Så kom selvfølgelig turister og sto ved kanten og så ned på oss. Så sier prins Philip: «Nå vet jeg hvordan det føles å være en sommerfugl på et museum». Jeg tror det er helt i riktig skala. Jeg har hatt den historien med meg som et godt minne, sier svensken.