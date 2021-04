Glemte å levere tilbake leievideo for 21 år siden – forrige uke fikk hun sjokktelefonen

Det er USA Today som skriver at Caron McBride (52), eller noen som hadde lånekortet hennes, glemte å levere den tilbake.

I april fikk 52-åringen seg en stor overraskelse da hun oppdaget at hun hadde vært en etterlyst forbryter helt siden år 2000.

Det var da McBride nylig skulle endre navnet sitt på sertifikatet etter å ha giftet seg og flyttet fra Texas til Oklahoma, at hun fattet mistanke om at noe var galt.

Hun synes at prosessen halte ut i tid, og ringte Texas Department of Motor Vehicles for å få fortgang på sakene.

Slapp bombe i telefonen

Kort tid etter fikk hun tilsendt en e-post med et saksnummer og telefonnummeret til tinghuset.

– Jeg ringte, og dama sjekket opp saksnummeret og sa at det var snakk om en kriminalsak. Jeg trodde jeg skulle få hjerteinfarkt, sier hun til USA Today.

Til lokalkanalen Fox25 sier McBride, som beskriver seg selv som en lovlydig person, at hun ikke skjønte noe.

– Hun sa at det handlet om VHS-kassetten, og jeg måtte få henne til å gjenta det fordi jeg tenkte at det var galskap. Hun tuller med meg, ikke sant? Hun tullet ikke, sier hun.

Det skulle vise seg at videosjappa Movie Place i Norman i Oklahoma i mars 2000 hadde anmeldt henne etter at de ikke hadde fått tilbake leievideoen «Tenåringsheksen Sabrina».

Kvinnen på tinghuset fortalte at det kort tid etter ble utstedt arrestordre på McBride.

Og, selv om Movice Place ble lagt ned i 2008, har etterlysningen vært gjeldende helt frem til nå.

Tenåringsheksen Sabrina

POPULÆR: «Tenåringsheksen Sabrina» var på 90-tallet en svært populær TV-serie, og det ble laget flere filmer om henne. Foto: Faksimile

52-åringen kan ikke huske å ha leid «Tenåringsheksen Sabrina», og mener at det var hennes daværende kjæreste som brukte lånekortet hennes og leide den til døtrene sine.

– Jeg har aldri sett den TV-serien i hele mitt liv. Den er ikke noe for meg. Og så er jeg en etterlyst forbryter på grunn av en VHS-kassett, fortviler hun.

McBride sier at hun mistenker at etterlysningen kan ha kostet henne jobber hvis den potensielle arbeidsgiven sjekket rullebladet hennes.

Etter at flere lokale medier skrev om den oppsiktsvekkende etterlysningen, er saken blitt henlagt.

Til tross for dette, ønsker Caron McBride å undersøke hvilke rettigheter hun har etter å ha vært etterlyst i hele 21 år.

– Det sårer både meg og familien utrolig mye. Jo mer jeg tenker på det, jo sintere og sintere blir jeg, sier hun.

Måtte overnatte i fengsel

Det er ikke første gang en amerikaner får vite at han eller hun er etterlyst etter å ha glemt å levere tilbake leievideoer.

I 2014 skulle en kvinne i South Carolina gjøre et ærend på politikontoret da det ble oppdaget at hun var etterlyst fordi hun ikke hadde levert tilbake leievideoen «Svigermonstre» i 2005.

Ettersom hun ikke hadde råd til å betale kausjonen der og da, måtte hun ifølge CNN tilbringe natta i fengsel og ble deretter løslatt mot kausjon på 2000 dollar.

«Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si dette»

TV 2 skrev i 2016 om alenefaren James Meyers Jr. som ble stanset av politiet i North Carolina fordi han kjørte med ødelagt bremselys.

Da oppdaget politiet at han var etterlyst for å ikke ha levert leievideoen «Freddy Got Fingered» for 15 år siden.

– Politimannen sa «jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si dette, men du er ettersøkt for ikke å ha levert tilbake en film du leide i 2002, fortalte Meyers til den lokale TV-kanalen WSOCT.

Han ble sendt til distriktsfengselet i Cabarrus, før han ble løslatt mot en lovnad om at han møtte i retten påfølgende måned.

Etter mye medieomtale, ble saken henlagt.

Slapp billigere unna

McBride sier at hun er glad for at hun slapp å oppleve å bli kastet i fengsel.

– Jeg var heldig. Jeg ble ikke stanset eller måtte i fengsel eller ble arrestert. Andre har ikke vært like heldige som meg, avslutter hun overfor USA Today.