Over 400.000 bruktbiler skifter eier i Norge hvert år. Noen gjør en veldig grundig sjekkejobb for de slår til og kjøper bil – andre gjør dette unna i en fei. Dessverre kan det gi mange bekymringer og problemer i etterkant.

Det viser seg blant annet at mange glemmer å sjekke dekkene når de skal kjøpe bruktbil. Det kan være negativt for både sikkerhet og kjøreegenskaper. Og det kan gi en kjedelig ekstra-regning i etterkant.

– Her går tusenlappene fort. Ryker du på fire nye dekk til en SUV, er det fort snakk om 10.000 kroner, ofte mer. Og er du riktig uheldig, må både sommer- og vinterdekk skiftes, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Presse prisen ned

Han legger til:

– Regningen blir jo den samme, uansett hva du har betalt for bilen. Men har du et stramt budsjett og har kjøpt billig bil, er det vel ekstra kjedelig å måtte punge ut for nye dekk kort tid etter at du har fått bilen. Derfor er det lurt å sjekke dette med selger tidlig i prosessen. Er dekkene dårlige, har du også et godt argument for å kunne presse prisen ned, sier Benny.

Det aller viktigste å sjekke her er dekkmønsteret. Ifølge loven må mønsterdybden på sommerdekk være minst 1,6 millimeter, og på vinterdekk minst 3 millimeter. Allikevel svekkes sikkerheten til dekket betydelig, spesielt på våte veier, når mønsterdybden er mindre enn 4 millimeter.

Sjekk dette før du skifter dekk

Det tar ikke lang tid å sjekke dekkene på bilen du vurderer å kjøpe. Og det kan spare deg for en kjedelig ekstraregning etter kjøpet.

Sjekke alderen

– I tillegg til mønsterdybden, er det også lurt å sjekke at dekkene er jevnt slitt. Hvis dekkene har ujevn slitasje, kan det bety at hjulstillingen er feil eller at dekkene har blitt kjørt med for lavt lufttrykk over lengre tid, sier Harald Nordseth, som er servicesjef i Vianor Skandinavia.

Det er også en god idé å sjekke hvor gamle dekkene er. For jo eldre dekkene er, jo hardere blir gummiblandingen, og det vil svekke dekkets egenskaper. Hvis dekkene er over ti år gamle, bør de ikke kjøres med lengre, selv om de har stått ubrukt mye av denne tiden. Hvis du ikke vet hvor gamle de er, kan du lese av produksjonsuke- og år på dekksiden.

Det er mange potensielle feller å gå i når du kjøper bruktbil. Å ikke sjekke dekkene er en av dem, Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Ekstra viktig på bruktimporterte biler

Hvis vinterdekk også er inkludert i kjøpet, bør du sjekke dem på samme måte. Er det piggdekk, bør du i tillegg sørge for at de har tilstrekkelig med pigger igjen.

Du bør for øvrig være ekstra forsiktig om du har tenkt å kjøpe en bil som er bruktimportert. Disse bilene har ofte ikke skikkelige vinterdekk, noe som betyr at du risikerer å måtte kjøpe både nye vinterdekk og felger.

– Hvis du kjøper en importert bruktbil, bør du sørge for at dekkene er trygge å kjøre på i Norge. Dekk laget i Sentral-Europa er optimalisert for forholdene de har der. De vil med andre ord ikke nødvendigvis ha egenskaper som passer norske forhold. Eksempelvis vil piggfrie vinterdekk fra Sentral-Europa ikke gi et godt vintergrep i Norge, fordi vi har betraktelig mer is og snø her, sier Harald Nordseth, i en pressemelding.

