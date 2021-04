Stikk til Brad Pitt fikk salen til å le

Sørkoreanske Yuh-Jung Youn vant for beste kvinnelige birolle i filmen «Minari».

Brad Pitt overrakte henne prisen, siden han vant Oscar for «Once Upon a Time... in Hollywood» i fjor.

Pitt har vært med på å produsere «Minari». Men TMZ skriver at Youn var åpenbart ikke imponert.

– Brad Pitt, endelig! Hyggelig å møte deg. Hvor var du sa vi filmet, fysisk?, sa hun og salen lo.

TMZ skriver at kanskje folk tenkte at det var «en leken flørt, og hvem vet? Kanskje det var en intern spøk i produksjonen og Brad, en av produsentene».

Frykt

Oscar er ikke bare glamorøse antrekk og paparazzi-blitz på den røde løperen.

I takketalene var det ulike tema som ble tatt opp.

Allerede i åpningen av den 93. Oscar-utdelingen trakk skuespiller og regissør Regina King fram kjennelsen mot den tidligere politimannen Derek Chauvin.

ÅPNET: Regina King åpnet den 93. utgaven av Oscar. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

Chauvin risikerer opp til 40 års fengsel for det alvorligste av tiltalepunktene for å ha drept George Floyd. Drapet har blitt symbolet på «Black Life Matter»-bevegelsen.

King åpnet talen i Union Station i Los Angeles med å si at hvis Chauvin ikke ble kjent skyldig forrige uke, hadde hun trolig heller marsjert i gatene i stedet for å åpne utdelingen.

– Som mor til en svart sønn, kjenner jeg frykten som mange lever med, og verken status eller formue endrer det, sa hun.

– Tre blir drept i morgen

Oscar-vinnerne Travon Free og Martin Desmond Roe tok opp politivold i sin tale.

Travon Free og Martin Desmond Roe vant oscar for beste kortfilm. Foto: Reuters / NTB

– I dag vil politiet drepe tre personer. I morgen politiet drepe tre personer, og dagen etter det vil politiet drepe tre personer. Fordi i gjennomsnitt dreper politiet tre personer om dagen, som er rundt 1000 personer i året. Disse menneskene er tilfeldigvis svarte mennesker, sa Free.

Ikke lenge etter åpningen av den 93. utgaven av utdelingen vant Mia Neal og Jamika Wilson Oscar for beste hår og sminke. De er de første svarte som vinner denne prisen. De fikk prisen for deres arbeid med Netflix-filmen «Ma Rainey’s Black Bottom».

– Jamika og jeg bryter denne barrieren med spenning for framtiden, for jeg ser for meg svarte transkvinner asiatiske søstre, våre latinamerikanske søstre og urfolk stå her oppe. Jeg vet at en dag vil det ikke være uvanlig eller banebrytende, det vil være normalt, sa Neal.

Ut mot netthat

Også skuespiller og regissør Tyler Perry brukte anledningen foran mikrofonen til å ikke bare takke for å ha fått Jean Hersholt Humanitarian Award, en Oscar-statuett som blir gitt til personer som stiller filmbransjen i et positivt lys gjennom sitt humanitære arbeid.

I talen brukte Perry brukte anledningen til å ta opp hat i sosiale medier.

Tyler Perry ble tildelt Jean Hersholt Humanitarian Award. Foto: Chris Pizzello / AFP / NTB

– I denne tiden, med alt av internett og sosiale medier og algoritmer som vil at vi skal tenke på en bestemt måte. Den døgnåpne nyhetssyklyuse. Det er mitt håp at vi lærer våre barn å fordømme hat. Ikke hat alle, sa Perry med en preget stemme.

Videre sa Perry at han ikke hater noen ut fra nasjonalitet, farge, legning eller yrke.

– Jeg vil ta denne humanitære prisen og vie den til alle som vil stå i midten. Fordi det er hvor healing, hvor samtaler og endringer skjer. Det skjer i midten. Alle som ønsker å møte meg i midten for å fordømme hat, denne er for deg også, sa han.

Som i fjor skjedde utdelingen i en ramme preget av koronapandemien, uten publikum til stede.